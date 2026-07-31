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«Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο Πάλμας»: Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ κατά του υπουργού για τη φωτιά στο πεδίο βολής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Άστραψε και βρόντηξε το κόμμα της αριστεράς μετά τις αναφορές ότι οι καταστροφές πυρομαχικών που προκάλεσαν την πυρκαγιά ήταν στο πλαίσιο εγκεκριμένης άσκησης.

Σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, μετά την αναφορά ότι η καταστροφή πυρομαχικών που προηγήθηκε της φωτιάς αποτελούσε μέρος προγραμματισμένης άσκησης, η οποία είχε εγκριθεί από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.

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Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή «εγείρει αμείλικτα ζητήματα» και υποστηρίζει πως ο Υπουργός Άμυνας είναι «ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος», ζητώντας να αναλάβει την ευθύνη του.

«Η αποκάλυψη ότι η καταστροφή πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού κατά την οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά στη Λάρνακα ήταν μέρος προγραμματισμένης άσκησης εγκεκριμένης από την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, στην παρουσία μάλιστα Αμερικανών στρατιωτικών εγείρει αμείλικτα ζητήματα», αναφέρει το κόμμα.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι «ο Υπουργός Άμυνας είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος» και ότι «δεν διασώζεται από την κάλυψη που επιχειρεί να του δώσει σήμερα η στρατιωτική ηγεσία».

Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων αναφορικά με την ενημέρωση του Υπουργού για την άσκηση, σημειώνοντας: «Άραγε, προτού κάνει τις προχθεσινές πομπώδεις δηλώσεις, ρίχνοντας άδικα την ευθύνη στο Τάγμα, ο κ. Πάλμας δεν είχε μιλήσει με την στρατιωτική ηγεσία για να ενημερωθεί ότι η άσκηση ήταν εγκεκριμένη από την ίδια;».

Το κόμμα διερωτάται επίσης «αν ήταν εξ αρχής ενήμερος για την άσκηση και έλεγε ψέματα δημοσίως για να καλύψει και να συγκαλύψει εαυτούς και αλλήλους», ενώ ζητά να διευκρινιστεί «ποιος τελικά επέτρεψε τη διενέργεια καταστροφής πυρομαχικών σε αυτές τις κλιματικές συνθήκες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς».

Στην ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι «μπροστά στον κίνδυνο και την καταστροφή που υπέστησαν οι πυρόπληκτες κοινότητες, ο κ. Πάλμας δεν είχε έγνοια την αλήθεια και την ειλικρίνεια, αλλά να καλύψει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του».

Όπως υποστηρίζει, ο Υπουργός «δεν δίστασε να ενοχοποιήσει άδικα το Τάγμα και τη Διοίκησή του που εκτελούσαν εντολές».

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ καλεί τον κ. Πάλμα «να συναισθανθεί την ευθύνη του και να την αναλάβει», μετά τις εξελίξεις γύρω από την πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.

 

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