Πυρκαγιά στη Λάρνακα: «Βλέπουν» εμπρησμό λόγω των εστιών - Εκκενώθηκε φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς, ενεργοποιήθηκε το «ΙΚΑΡΟΣ»

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ των κοινοτήτων Λυμπιών και Κόσιης, στην επαρχία Λάρνακας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς υποστήριξη του Τμήματος Δασών, το οποίο έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της κατάσβεσης, ανταποκρίθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα επανδρωμένα με 17 μέλη προσωπικού.

Στην επιχείρηση συμμετέχει το Τμήμα Δασών με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και καδενοφόρο όχημα και γεωργικοί ελκυστήρες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων.

Συνολικά επτά αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο «ΙΚΑΡΟΣ».

Η πυρκαγιά κατέκαυσε μέχρι στιγμής περίπου 25 εκτάρια από αποκαλάμες και άγρια βλάστηση.

Εξετάζεται κακόβουλος εμπρησμός

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κακόβουλου εμπρησμού, καθώς εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές εστίες φωτιάς στην περιοχή του δρόμου Κόσιης – Αθηένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς, προληπτικά εκκενώθηκε φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο προσωπικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ