Πυρκαγιά σε μεγάλες μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων στον Στρόβολο - Τέθηκε υπό έλεγχο

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Στρόβολο, έπειτα από την άμεση ανταπόκριση δύο στελεχωμένων πυροσβεστικών οχημάτων, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Κεττής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο μεγάλες μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες ήταν αποθηκευμένες σε μεταλλική κλειστή κατασκευή (υποστατικό) εντός ανοικτού οικοπέδου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, ο ιδιοκτήτης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, θα αναλάβει την περαιτέρω διαχείριση των μπαταριών.