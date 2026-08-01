Videogate: Ο ποινικός ανακριτής εξίσωσε το μοντάζ… με πλαστό βίντεο - Εντείνονται οι προβληματισμοί για τα ευρήματα του πορίσματος Πασχαλίδη

Δεν ήταν καθόλου διαφωτιστική η χθεσινή παρουσία του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή στην πολύκροτη υπόθεση «Videogate», Ανδρέα Πασχαλίδη, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών.

Πέραν των σημαντικών περιορισμών που έθεσε στη συζήτηση ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, επικαλούμενος το γεγονός ότι η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι οποιεσδήποτε αναφορές ενδέχεται να επηρεάσουν ή ακόμη και να μολύνουν το μαρτυρικό υλικό, ο κ. Πασχαλίδης άφησε αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα με τις τοποθετήσεις του. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εγείρονται εύλογοι προβληματισμοί ως προς το κατά πόσο τα ευρήματα του πορίσματός του μπορούν να γίνουν αποδεκτά χωρίς επιφυλάξεις. Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που προέκυψαν από τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών:

1 Σύγχυση μεταξύ μονταρισμένου και πλαστού οπτικοακουστικού υλικού. Η χθεσινή παρουσία του κ. Πασχαλίδη στη Βουλή επιβεβαίωσε, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε, μια προβληματική αντίληψη γύρω από την έννοια του μονταρισμένου οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο φαίνεται να εξισώνει με πλαστό ή ψευδές υλικό.

Ειδικότερα, όταν επανέλαβε ότι τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα «Χ», στα οποία εμφανίζονται στενοί συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, δεν είναι αυθεντικά, κλήθηκε από βουλευτές να εξηγήσει πού στηρίζει αυτό το συμπέρασμα. Η απάντηση του κ. Πασχαλίδη ήταν ότι αποτάθηκε σε εμπειρογνώμονα, ο οποίος εξέτασε το υλικό και αποφάνθηκε ότι το βίντεο αποτελεί προϊόν μοντάζ. Ωστόσο, εδώ φαίνεται να υπάρχει μια ουσιαστική παρανόηση. Η ύπαρξη μοντάζ σε ένα οπτικοακουστικό υλικό δεν σημαίνει από μόνη της ότι το περιεχόμενο είναι πλαστό ή κατασκευασμένο. Το μοντάζ αποτελεί μια τεχνική επεξεργασίας, κατά την οποία επιμέρους αποσπάσματα εικόνας, ήχου ή βίντεο επιλέγονται και συνδυάζονται για τη δημιουργία ενός ενιαίου έργου. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι εάν ένα υλικό έχει υποστεί επεξεργασία, αλλά εάν η επεξεργασία αυτή αλλοιώνει το πραγματικό περιεχόμενο, παραποιεί τα γεγονότα ή δημιουργεί μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας.

Για παράδειγμα, πλάνα από ένα τροχαίο δυστύχημα διάρκειας 20 λεπτών μπορούν να περιοριστούν σε ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων για τις ανάγκες ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων. Τα πλάνα παραμένουν γνήσια και αληθινά, παρά την επεξεργασία τους. Το ίδιο ισχύει και για το υλικό του Videogate, συνολικής διάρκειας 26 ωρών, του οποίου η γνησιότητα έχει επιβεβαιωθεί από τη Νομική Υπηρεσία.

2 Οι «φαφλατισμοί» και το ποινικό αδίκημα. Εμβρόντητους άφησε, επίσης, τους βουλευτές η αναφορά του κ. Πασχαλίδη ότι στην πρώτη του ανακοίνωση έκανε σκόπιμα λόγο για «φαφλατισμούς», προκειμένου να ερμηνευθεί ότι εντόπιζε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα! Η συγκεκριμένη αναφορά χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης, καθώς οι «φαφλατισμοί» από μόνοι τους δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, οι φυλακές θα ήταν γεμάτες από φαφλατάδες. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα είδος που δεν στερείται παρουσίας στον δημόσιο βίο του τόπου μας.

3 Πόρισμα υπό αναθεώρηση…. Ο κ. Πασχαλίδης προκάλεσε νέα ερωτήματα όταν ανέφερε ότι τα ευρήματα και οι εισηγήσεις του, όπως καταγράφονται στο πόρισμα που παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα στις 17 Ιουλίου, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Όπως εξήγησε, τα συμπεράσματα βασίστηκαν στο μαρτυρικό υλικό που είχε ενώπιόν του μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, ενώ η ποινική έρευνα συνεχίζεται. Για τον λόγο αυτό ζήτησε και έλαβε παράταση της υπηρεσίας του ως ποινικός ανακριτής μέχρι το τέλος του χρόνου, με στόχο τον εντοπισμό των προσώπων που βρίσκονται πίσω από το βίντεο. «Αν στην πορεία της έρευνας προκύψουν νέα στοιχεία, θα αναπροσαρμόσω τα συμπεράσματα που καταγράφω στο πόρισμά μου», ανέφερε.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Γιατί κρίθηκε σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν στοιχεία και ευρήματα μιας έρευνας που δεν είχε ολοκληρωθεί και πριν αξιολογηθεί το πόρισμα από τη Νομική Υπηρεσία;

Ο κ. Πασχαλίδης απάντησε ότι στόχος του ήταν η ενημέρωση της κοινωνίας. Μόνο που η συγκεκριμένη ενημέρωση προκάλεσε έντονη πολιτική αναστάτωση και σύγχυση στους πολίτες, καθώς η πρώτη ανακοίνωσή του – όπως ο ίδιος αναγνώρισε χθες – ήταν λάθος. Παραδέχθηκε ότι η διατύπωση της πρώτης ανακοίνωσής του δημιούργησε την παραπλανητική εντύπωση ότι από την υπόθεση δεν είχε προκύψει οτιδήποτε ποινικά μεμπτό, γεγονός που οδήγησε σε πανηγυρικές δηλώσεις δικαίωσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, και τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο.

4 Το αφήγημα περί υβριδικού πολέμου. Σε ερώτηση με βάση ποια στοιχεία υιοθέτησε το αφήγημα του Προεδρικού περί επιχείρησης υβριδικού πολέμου κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από εχθρική χώρα, ο κ. Πασχαλίδης δεν απάντησε, επικαλούμενος τον κίνδυνο επηρεασμού της ποινικής έρευνας.

5 Το ζήτημα της αντικειμενικής αμεροληψίας. Ο κ. Πασχαλίδης απέρριψε ότι τίθεται ζήτημα αντικειμενικής αμεροληψίας ως προς το πρόσωπό του, παρά το γεγονός ότι επαναδιορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο του Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην προεδρία της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας για τρίτη συνεχή θητεία, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του πορίσματός του. Πρόκειται για πόρισμα που αφορά υπόθεση στην οποία εμπλέκονται στενοί συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και η πρώτη κυρία.

Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις αναφορές περί πιθανών ανταλλαγμάτων, υποδεικνύοντας ότι ο επαναδιορισμός του προτάθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η αντικειμενική αμεροληψία αποτελεί θεμελιώδη νομική και ηθική αρχή, σύμφωνα με την οποία ένα δημόσιο όργανο οφείλει να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να αποκλείεται κάθε εύλογη αμφιβολία ως προς την κρίση του.

Στην περίπτωση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, ισχύει η γνωστή ρήση: η γυναίκα του Καίσαρα μπορεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται.

Δικηγόρος Black Cube:

«Εγώ μεταφέρω όσα μου λένε»

Αρκούντως ενδιαφέρουσα ήταν και η τοποθέτηση του δικηγόρου της εταιρείας Black Cube, Αντώνη Δημητρίου, η οποία πληρώθηκε για την ετοιμασία του σχετικού βίντεο.

Όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου, ο ρόλος του περιορίζεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας και στη μεταφορά όσων του γνωστοποιούνται από αυτήν. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το βίντεο, ενώ διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν θα εκπροσωπούσε εν γνώσει του μια εταιρεία που ενεργεί εις βάρος της χώρας του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν έχει καταλήξει προσωπικά στο συμπέρασμα πως ο σκοπός του βίντεο ήταν να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αποφάνθηκε ο κ. Πασχαλίδης, ή να αποκαλυφθούν πράξεις διαφθοράς όπως υποστηρίζει η Black Cube, θέση την οποία ο ίδιος ανέλαβε να μεταφέρει.