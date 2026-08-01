«Ευρηματική» και «ηρωική» δήλωση του Αρχηγού

«Δεν είμαι Αρχηγός μόνο τις ηλιόλουστες μέρες αλλά και τις δύσκολες μέρες». Μα πόσο «ευρηματικός», σχεδόν «ηρωικός», ο λόγος του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κοινοτήτων που βρέθηκαν στη δίνη της πυρκαγιάς της περασμένης βδομάδας, στην περιοχή του πεδίου του Καλού Χωριού στη Λάρνακα. Έχει δε την αίσθηση ο κύριος αντιστράτηγος ότι με τη δήλωσή του αυτή ξόφλησε τα γραμμάτια της ηλιθιότητας και της ανευθυνότητας του κάθε «βλήματος» της Εθνικής Φρουράς. Και βεβαίως ξόφλησε στο άψε σβήσε ακόμη ένα γραμμάτιο ο κύριος Αρχηγός. Την πλήρη κάλυψη του Υπουργείου Άμυνας, που δεν «είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει», όπως διατείνεται, την «κάθε δράση της Εθνικής Φρουράς».

Δ.