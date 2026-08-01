Ένας λακωνικός γιατρός

Πρόστιμα συνολικού ύψους €1.500 επέβαλε τον Ιούνιο ο ΟΑΥ σε δύο ειδικούς γιατρούς για υπηρεσίες που παρείχαν εντός ΓεΣΥ. Σε νεφρολόγο επιβλήθηκε πρόστιμο €500, καθώς, σύμφωνα με τον οργανισμό, «η διενέργεια της δηλωθείσας δραστηριότητας δεν τεκμηριωνόταν από τα αρχεία που είχαν αναρτηθεί στο σύστημα πληροφορικής». Ο δεύτερος γιατρός είναι ορθοπεδικός και έφαγε «καμπάνα» €1.000, αφού, μεταξύ άλλων, «σε πολλές περιπτώσεις οι κλινικές σημειώσεις περιορίζονταν σε μία μόνο λέξη». Η παροιμία λέει πως η σιωπή είναι χρυσός. Στο ΓεΣΥ, όμως, αυτό δεν ισχύει, με τον ειδικό να πληρώνει τη λακωνικότητά του.
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