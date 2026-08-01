Απήγαγαν 20χρονο και τον απειλούσαν για χρήματα - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

Συνελήφθησαν χθες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, έξι πρόσωπα τρείς 19χρονοι, ένας 27χρονος, ένας 26χρονος και ένας 20χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής 20χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου και απαίτησης περιουσίας με απειλές.

Συγκεκριμένα, στις 29 Ιουλίου, 2026, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία ότι την ίδια ημέρα γύρω στις 7.20 το απόγευμα, 20χρονος έπεσε θύμα απαγωγής στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 20χρονος φέρεται να συναντήθηκε με ομάδα προσώπων σε συγκεκριμένο σημείο στην επαρχία Αμμοχώστου για να συζητήσουν θέματα που τους αφορούσαν.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τα πιο πάνω πρόσωπα φέρονται να απαίτησαν από τον παραπονούμενο χρήματα και να τον απείλησαν. Στη συνέχεια, τον τοποθέτησαν σε αυτοκίνητο και τον οδήγησαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα της 30ης Ιουλίου, 2026, οι δράστες άφησαν ελεύθερο τον 20χρονο σε σημείο της επαρχίας Αμμοχώστου.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ΤΑΕ Αμμοχώστου, της ΥΔΑΠ Λάρνακας και του ΟΠΕ Λάρνακας, συνελήφθησαν στην επαρχία Λάρνακας τα έξι πιο πάνω πρόσωπα και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που θα συνεδριάσει στη Λάρνακα, για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.