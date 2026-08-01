Στις φλόγες το Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια, απεγκλωβίστηκαν με πλωτά πολίτες (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, με εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα και εναέρια μέσα να επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας στα πύρινα μέτωπα.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βοιωτία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν σε δύο μέτωπα που ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής.

Το ένα μέτωπο ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής και κινείται προς τη Δομβραίνα. Λίγο μετά τις 05:00 το πρωί εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνταν να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

🇬🇷🔥Fire Greece Porto Germeno Attica - Meteology Live App pic.twitter.com/eljgilorwc — Meteology Live (@AppMeteology) August 1, 2026

Δραματικές ώρες στο Πόρτο Γερμενό

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η νύχτα στο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βοιωτίας και κινήθηκε προς την Αττική, φτάνοντας στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές, οι Αρχές προχώρησαν σε διαδοχικές προειδοποιήσεις και απομακρύνσεις πολιτών. Στις 02:05 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στο Πόρτο Γερμενό, με οδηγία να κινηθούν προς το λιμάνι, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση προς την παραλία.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς κατέστησε αναγκαία και την κινητοποίηση δυνάμεων από τη θάλασσα.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και πλοιάριο της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 12 ανθρώπων από παραλία στο Πόρτο Γερμενό, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια προς το Αλεποχώρι.

Στην περιοχή παρέμειναν σκάφη του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να συνδράμουν εάν προκύψει ανάγκη για νέες απομακρύνσεις.

Οι φλόγες έφτασαν κοντά στην Ψάθα

Δύσκολες στιγμές εκτυλίχθηκαν και στην Ψάθα, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φλόγες πλησίασαν τον οικισμό.

Μέσω του 112 δόθηκε οδηγία στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Νωρίτερα είχε ζητηθεί και η εκκένωση της περιοχής Μύτικας, με τους πολίτες να καλούνται να κινηθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε παράλληλα σε σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, διακόπτοντας ή εκτρέποντας την κυκλοφορία σε δρόμους που οδηγούν προς τις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή, τόσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο και για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων.

325 πυροσβέστες και 25 εναέρια μέσα στη μάχη

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι μεγάλης κλίμακας. Συνολικά επιχειρούν 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και οι εναέριες επιχειρήσεις, με 18 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στη μάχη έχει ριχθεί και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ μηχάνημα έργου που διατέθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας συνδράμει στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διαθέσει επίσης οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Ολονύχτια μάχη και στο Αίγιο

Την ίδια ώρα, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στις Νεραντζιές Αιγιάλειας, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να εμποδίσουν τη φωτιά να πλησιάσει κατοικημένες περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν σημαντικά τις επιχειρήσεις, με 75 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα να επιχειρούν κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.

Οι κάτοικοι των περιοχών έλαβαν μήνυμα μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι επίγειες δυνάμεις, με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες και σήμερα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των ενεργών μετώπων αλλά και εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Για την Αττική και την Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, ενώ πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με το βάρος να πέφτει τόσο στον περιορισμό των ενεργών μετώπων όσο και στην προστασία κατοικημένων περιοχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ