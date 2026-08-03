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Αρχιπύραρχος Λογγίνος: Καταζητείται ύποπτος για εμπρησμό στον Κόρνο - Πολίτης τον «έπιασε» επ' αυτοφώρω

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Γυναίκα οδηγός εντόπισε ένα πρόσωπο να θέτει φωτιά σε χόρτα, με τη χρήση πυροτεχνήματος και ακολούθως να αναχωρεί με αυτοκίνητο, το οποίο φωτογράφισε.

Η Αστυνομία καταζητεί συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θεάθηκε, από πολίτη, να θέτει κακόβουλα φωτιά, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Κόρνου, σύμφωνα με τον Γενικό Συντονιστή Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχο Νίκος Λογγίνος.

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Ο κ. Λογγίνος, έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, στην Πάχνα, με αφορμή οικονομική βοήθεια για αγορά προστατευτικών στολών προς εθελοντές πυροσβέστες, των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού.

Όπως είπε, γυναίκα οδηγός, εντόπισε ένα πρόσωπο να θέτει φωτιά σε χόρτα, με τη χρήση πυροτεχνήματος και ακολούθως να αναχωρεί με αυτοκίνητο, το οποίο φωτογράφισε. Ακολούθως, συνέχισε, η οδηγός κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, πριν αυτή επεκταθεί, με νερό που είχε στο αυτοκίνητο της.

«Ευτυχώς η κοπέλα έβγαλε φωτογραφίες το όχημα του υπόπτου, οι οποίες προωθήθηκαν στην Αστυνομία, που καταζητεί συγκεκριμένο ξένο υπήκοο και ελπίζω να συλληφθεί, για να μας πει γιατί έθεσε την φωτιά», ανέφερε ο κ. Λογγίνος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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