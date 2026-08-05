106 οδηγοί «πιάστηκαν» για ταχύτητα σε μία νύχτα - Δέκα συλλήψεις και 293 καταγγελίες

Πάνω από 100 οδηγοί καταγγέλθηκαν παγκύπρια το βράδυ της Τρίτης για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Από τους προληπτικούς ελέγχους της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 525 οχήματα και ελέγχθηκαν 681 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν 293 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 106 αφορούσαν υπέρβαση ορίου ταχύτητας, ενώ κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 165 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων το βράδυ της Τρίτης ήταν και η σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στην Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ