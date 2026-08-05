Το Albert Dock του Λίβερπουλ φωταγωγήθηκε για την 180ή επέτειό του

Το Royal Albert Dock φωταγωγείται από την προβολή φωτός «Dock Short Lates», η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες του φωτογράφου του Λίβερπουλ, Μαρκ ΜακΝάλτι, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 180ή επέτειο του λιμανιού στο Λίβερπουλ της Βρετανίας, στις 4 Αυγούστου 2026.

Το συγκρότημα, το οποίο σχεδιάστηκε από τον μηχανικό λιμένων Τζέσι Χάρτλεϊ και εγκαινιάστηκε το 1846, υπήρξε το πρώτο στον κόσμο σύστημα αποθηκών κατασκευασμένο από μη εύφλεκτα υλικά και έλαβε το καθεστώς διατηρητέου κτηρίου Κατηγορίας Ι (Grade I listed) το 1952.

Το λιμάνι έκλεισε το 1972, εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια και επαναλειτούργησε επισήμως μετά από εκτεταμένη ανακατασκευή στις 4 Αυγούστου 1984, πριν λάβει τον βασιλικό τίτλο του το 2018.

Σήμερα, το συγκρότημα φιλοξενεί καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και αξιοθέατα, μεταξύ των οποίων το μουσείο The Beatles Story, ενώ η Tate Liverpool, το Maritime Museum και το International Slavery Museum παραμένουν κλειστά λόγω εργασιών ανακατασκευής.