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Διπλωματική κρίση Αργεντινής - Βραζιλίας: Διώχνουν πρεσβευτές γιατί δεν τα βρίσκουν Λούλα και Μιλέι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Βραζιλία ζήτησε την αποχώρηση του πρεσβευτή της Αργεντινής από την Μπραζίλια και προχώρησε σε υποβάθμιση της διπλωματικής εκπροσώπησης των δύο χωρών, κλιμακώνοντας την ένταση που έχει προκαλέσει η αντιπαράθεση μεταξύ των προέδρων Χαβιέρ Μιλέι και Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Η διπλωματία της Αργεντινής γνωστοποίησε την Τρίτη ότι ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας απαίτησε να αποχωρήσει ο πρεσβευτής της στην Μπραζίλια, καθώς το επίπεδο της διπλωματικής αντιπροσώπευσης σε διμερές επίπεδο υποβιβάζεται σε επίπεδο επιτετραμμένων.

Το άνευ προηγουμένου διπλωματικό επεισόδιο των δυο γειτονικών κρατών της Λατινικής Αμερικής καταγράφεται με φόντο τις επανειλημμένες βαριές εκφράσεις του ακραίου φιλελεύθερου Προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εναντίον του κεντροαριστερού ομολόγου του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. Ήδη, την περασμένη εβδομάδα είχε ανακληθεί ο βραζιλιάνος πρεσβευτής από το Μπουένος Άιρες για διαβουλεύσεις.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τρίτης, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως ο πρεσβευτής της Αργεντινής στη Βραζιλία κλήθηκε νωρίτερα στο βραζιλιάνικο ΥΠΕΞ, όπου του γνωστοποιήθηκε η «μονομερής» απόφαση «να μειωθεί το επίπεδο της διπλωματικής αντιπροσώπευσης σε αυτό των επιτετραμμένων» και απαιτήθηκε «η επιστροφή του» στην πατρίδα του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

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