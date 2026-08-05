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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Μαραθούντα που κατέκαψε περίπου τέσσερα εκτάρια, θα διερευνηθούν τα αίτια
| Κύπρος

Φωτιά στην Κυριάκου Μάτση προκάλεσε ζημιές σε δύο οχήματα - Ενδεχομένως να προκλήθηκε από τσιγάρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και επεκτάθηκε σε σταθμευμένα οχήματα – Δεν εξακριβώθηκαν τα αίτια

Ζημιές σε δύο ιδιωτικά οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χόρτα στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, στη Λευκωσία. Τα αίτια της φωτιάς δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν, ενώ δεν αποκλείεται να προκλήθηκε από απόρριψη αποτσίγαρου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 15:26 με ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της, Ανδρέα Κεττή.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν δύο ιδιωτικά οχήματα. Το ένα υπέστη ζημιές στον προφυλακτήρα, στη γρίλια και στην πινακίδα εγγραφής, ενώ στο δεύτερο προκλήθηκε ζημιά στην πινακίδα.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ο αξιωματικός υπηρεσίας διερεύνησε τα αίτια, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα.

Η Πυροσβεστική δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από απόρριψη αποτσίγαρου.

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