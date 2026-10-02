Η Κύπρος καλείται να απορροφήσει το κύμα από το Ντουμπάι – Η κρίση της Flydubai στρέφει Ισραηλινούς προς Λάρνακα και Πάφο

Η Λάρνακα εξελίσσεται σε μία από τις βασικές εναλλακτικές πύλες επιστροφής προς το Ισραήλ, μετά την αναστολή των δρομολογίων της Flydubai και τις δυσκολίες στην πραγματοποίηση ειδικών πτήσεων από το Ντουμπάι, λόγω της κατάστασης στον Κόλπο.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 10.000 Ισραηλινοί βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή σε άλλες χώρες, από όπου επρόκειτο να επιστρέψουν μέσω Ντουμπάι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων που επικαλούνται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, κάθε ημέρα αναστολής των πτήσεων αφήνει περίπου 1.700 επιπλέον ταξιδιώτες χωρίς την προγραμματισμένη σύνδεσή τους. Η Flydubai εκτελούσε καθημερινά οκτώ έως δέκα δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ.

Η EL AL είχε προγραμματίσει για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου δύο απευθείας πτήσεις από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, στις 11:00 και στις 13:00 τοπική ώρα. Ωστόσο, τις ακύρωσε, αφού οι αρχές των ΗΑΕ ανακάλεσαν ή δεν εξέδωσαν εγκαίρως τις απαιτούμενες άδειες προσγείωσης για τα ισραηλινά αεροσκάφη.

Η Emirates προσφέρει στους επιβάτες που δεν έχουν φτάσει ακόμη στο Ντουμπάι τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής του δρομολογίου τους μέσω ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και μέσω Αθήνας και Λάρνακας. Από τους συγκεκριμένους προορισμούς, όμως, οι επιβάτες θα πρέπει να αγοράσουν νέο εισιτήριο για το Ισραήλ.

Το βασικό πλεονέκτημα της Λάρνακας είναι η απευθείας σύνδεσή της με το Ντουμπάι. Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο πτήσεις προς την Κύπρο, από την Emirates και την Cyprus Airways, ενώ το τακτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 14 εβδομαδιαίες συνδέσεις. Την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένες 15 απευθείας πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ, με τη συμμετοχή επτά αεροπορικών εταιρειών, γεγονός που προσφέρει σημαντική δυνατότητα απορρόφησης επιβατών.

Η Πάφος έχει μικρότερο, αλλά υπαρκτό, συμπληρωματικό ρόλο. Την Παρασκευή διέθετε τέσσερις απευθείας πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, με τις TUS Airways, Israir και Arkia, καθώς και συνδέσεις με τη Χάιφα. Δεν υπάρχει, ωστόσο, απευθείας δρομολόγιο Ντουμπάι–Πάφος, ούτε επίσημη ένδειξη ότι έχουν προστεθεί έκτακτες πτήσεις ή ότι μεγάλος αριθμός επηρεαζόμενων ταξιδιωτών έχει ήδη μεταφερθεί εκεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ