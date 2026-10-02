Πεδίο μάχης η Γαλλία: Δακρυγόνα, φωτιές και συγκρούσεις με την Αστυνομία - Επικρατεί το απόλυτο χάος (βίντεο)

Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές Λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς η Κυβέρνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις ολοένα και βιαιότερες διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας.

🇫🇷 France’s latest riots didn’t come out of nowhere. They started with angry high school students and years of frustration over the state of their schools.



For about a week, teenagers aged 15 to 18 have been blockading lycées over teacher shortages, overcrowded classes,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2026

Καπνοί από τα δακρυγόνα κάλυψαν τους δρόμους στην πόλη του Στρασβούργου, στο ανατολικό τμήμα, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας στη Μασσαλία, νότια, και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν στη Ρεν, δυτικά.

Διαδηλωτές στο Παντέν, στα περίχωρα του Παρισιού, έβαλαν φωτιά, μεταξύ άλλων σε περιφράξεις, και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, προτού τραπούν σε φυγή.

🇫🇷 Mass riots are continuing in France



More than 400 schools are fully closed today over damage and threats to staff. Pupils have been moved to remote learning.



Despite bans on gatherings outside closed lycées, protests and clashes with police have been running since morning in… pic.twitter.com/rw6M3bS25m — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2026

Έπειτα από μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη χθες, μια πηγή προσκείμενη στον Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφετεριστεί «εξωτερικοί παράγοντες».

Απεργία δασκάλων

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν και της Κυβέρνησής του. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.

A French woman tells one of the second and third-generation migrant rioter no to vandalize her city



He responds by trying to set her face on fire pic.twitter.com/1dkiVXmuhZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Ο Υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές.

Μαθητές στην περιοχή του Παρισιού, με τους οποίους μίλησε το πρακτορείο Ρόιτερς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν πως δεν σκόπευαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σήμερα λόγω της κλιμακούμενης βίας.

What is unfolding in France right now is unprecedented. pic.twitter.com/gKKrrRgMnQ — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 2, 2026

Στο μεταξύ, συνδικαλιστικές ενώσεις προκήρυξαν για την Τρίτη απεργιακές κινητοποιήσεις δασκάλων, μία εβδομάδα έπειτα από ανάλογες κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

«(Η βία) είναι λυπηρή, αλλά... όταν τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα επί χρόνια και δεδομένου του πολιτικού και γεωπολιτικού πλαισίου, διαμορφώνονται συνθήκες που προκαλούν... στους μαθητές πραγματικό άγχος», δήλωσε η εκπαιδευτικός Σαντρά Σαμπέν-Σελέρ.

Υπουργός λέει πως γονείς πρέπει να πληρώσουν αποζημιώσεις

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχουν γίνει ολοένα και πιο βίαιες, καθώς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Νταρμανέν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι, προσθέτοντας ότι οι γονείς όσων προκαλούν ζημιές σε περιουσίες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις.

Students chasing a police officer during the blockade in France…🇫🇷 pic.twitter.com/wJfObTFJlS — TheChad (@ProRealityChad) October 2, 2026

Τετρακόσια λύκεια — περίπου ένα στα δέκα — παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Ζεφρέ προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις.

Οι μαθητές που έχουν αποκλείσει τα λύκειά τους εκφράζουν οργή για τον συνωστισμό που επικρατεί στις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα κατεστραμμένα κτίρια, καταγγέλλοντας χρόνια υποεπενδύσεων.

«Είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη, δεν έχουμε αρκετές καρέκλες στις τάξεις, το διάλειμμα μιας ώρας για το μεσημεριανό είναι πολύ σύντομο για να προλάβουμε όλοι να πάρουμε φαγητό», δήλωσε η 15χρονη Κεσιά στο Reuters, στη συνοικία Παντέν, στα προάστια του Παρισιού, προτού φύγει άρον άρον, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που παρουσίασε η Κυβέρνηση χθες, ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, στα 65,53 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.

Η εκπαίδευση αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού, αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει το επόμενο έτος, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται να φτάσει τα 74,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ