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Ουκρανική επιδρομή με drones έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μαζική επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σημειώθηκε στη Βολγκαγκράντ, όπου βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν «μαζική» επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην πόλη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο, πλήττοντας «βιομηχανική εγκατάσταση», ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, από την επιδρομή προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία και τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος νοσηλεύεται. Η φωτιά κατασβέστηκε.

Ο περιφερειάρχης απέφυγε να κατονομάσει την εγκατάσταση που αποτέλεσε στόχο της επιδρομής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΔΙΕΘΝΗ #ΟΥΚΡΑΝΙΑ

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