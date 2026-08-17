Αγία Νάπα: Χειροπέδες σε 19χρονη μετά από επίθεση σε αστυνομικό – Αντιστάθηκε στη σύλληψή της

Στη σύλληψη 19χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το βράδυ στην Αγία Νάπα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Επαρχίας Αμμοχώστου σχετικά με τα διερευνώμενα αδικήματα της επίθεσης εναντίον Αστυνομικού, αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη, εξύβρισης, ανησυχίας και διασάλευσης της ειρήνης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία, περί ώρα 22:50 ενώ τα μέλη διενεργούσαν τροχαίες ρυθμίσεις, η 19χρονη τους "προσέγγισε και άρχισε να φωνάζει και να τους εξυβρίζει”.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε σύλληψη της για αυτόφωρα αδικήματα.

Σημειώνεται πως «κατά τη διάρκεια της σύλληψης πρόβαλε αντίσταση με αποτέλεσμα να συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη».

Στη συνέχεια η 19χρονη μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς για τα αδικήματα που διέπραξε, αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ