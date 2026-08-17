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Στο μικροσκόπιο το crowdfunding του Μακάριου Δρουσιώτη – Η Αστυνομία ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παράλληλα η καταγγελία εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη που αφορά παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το βιβλίο του «Κράτος μαφία» είναι υπό διερεύνηση.

Με επιστολή προς τη Νομική Υπηρεσία η Αστυνομία έχει ζητήσει γνωμάτευση σχετικά με την έκκληση του δημοσιογράφου – συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη για οικονομική στήριξη της υπεράσπισής του έναντι της ποινικής δίωξής του, μετά από την επιστολή που έλαβε η Αστυνομία από τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών Παγκύπριων Εράνων, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του σώματος, Βύρωνας Βύρωνος.

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Περιμένουμε την απάντηση, πρόσθεσε ο κ. Βύρωνος λέγοντας επίσης ότι η καταγγελία εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη που αφορά παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το βιβλίο του «Κράτος μαφία» είναι υπό διερεύνηση.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του ο κ. Δρουσιώτης χθες ανέφερε ότι η συνολική αποτίμηση crowdfunding έχει φτάσει στις €52.874,63 σε 36 ώρες με το καθαρό ποσό να ανέρχεται σε €46.586,49. Αναφέρει επίσης ότι «τα χρήματα αυτά είναι ιερά και θα διατεθούν αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προσφέρθηκαν» και για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία, «όλοι οι λογαριασμοί, τα παραστατικά και οι πληρωμές θα ελεγχθούν από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο και ο σχετικός απολογισμός θα δοθεί στη δημοσιότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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