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«Βόμβες» από πρώην μέλος του ΔΣ του ΟΝΕΚ: «Άλλαζαν προτάσεις για να αυξάνονται κομματικές χορηγίες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο κ. Βασιλείου αναφέρει ότι παραιτήθηκε, καθώς θεωρούσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Καταγγελίες για τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) διατυπώνει το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σώτος Βασιλείου, ο οποίος σε γραπτή του τοποθέτηση τη Δευτέρα εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του.

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Ο κ. Βασιλείου αναφέρει ότι είχε επανειλημμένα θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο ζήτημα για τις χορηγίες που δίνονταν σε κομματικές νεολαίες. Όπως υποστηρίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις άλλαζαν οι προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΝΕΚ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσό της χορηγίας που λάμβανε συγκεκριμένη κομματική νεολαία. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν εξετάστηκε ουσιαστικά.

Παράλληλα, καταλογίζει στην Πρόεδρο του ΟΝΕΚ παρεμβάσεις σε αρμοδιότητες που, όπως υποστηρίζει, δεν της αναλογούσαν, καθώς και επανειλημμένες συγκρούσεις με προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφέρει ακόμη ότι συνεδριάσεις αναβάλλονταν και ότι αποφάσεις που λαμβάνονταν συλλογικά δεν υλοποιούνταν, όταν υπήρχε διαφωνία της Προέδρου. Ο κ. Βασιλείου αναφέρει ότι παραιτήθηκε, καθώς θεωρούσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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