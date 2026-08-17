«Ρίχνει καρεκλοπόδαρα» σε Λευκωσία, Λάρνακα και ορεινά – Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι βροχές και οι καταιγίδες (Βίντεο)

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Λευκωσίας, ενώ ασθενέστερες βροχοπτώσεις καταγράφονται και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής. Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται παράλληλα και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Kitasweather, οι τοπικές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται σε βόρεια τμήματα της Λευκωσίας και σε περιοχές βορειότερα και βορειοανατολικότερα, ενώ φαινόμενα παρατηρούνται και στα ανατολικά τμήματα της οροσειράς του Τροόδους.

Τα φαινόμενα κινούνται κυρίως αργά προς τα ανατολικά, ενώ, σύμφωνα με το Kitasweather, αναμένεται να αναπτυχθούν νέοι πυρήνες βροχών και καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της οροσειράς του Τροόδους μέσα στις επόμενες μία με δύο ώρες.

Ενδεικτικά η εικόνα που επικρατεί στον Στρόβολο:

Βίντεο από διάφορες περιοχές του νησιού:

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού:

Η ασταθής αέρια μάζα, που επηρεάζει την περιοχή, υποχωρεί από την Πέμπτη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη, κυρίως στα νότια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά απόγειοι ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα, στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια ή και σε καταιγίδα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα, στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.