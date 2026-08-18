Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Συνεχίζεται το βροχερό σκηνικό μέχρι την Τετάρτη σε εσωτερικό και ορεινά - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από Πέμπτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άστατος παραμένει ο καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να αναμένονται σήμερα και αύριο, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Από την Πέμπτη η αστάθεια υποχωρεί, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο και να κινηθεί πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

 

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Η ασταθής αέρια μάζα, που επηρεάζει την περιοχή, υποχωρεί από την Πέμπτη.
Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια ή και σε καταιγίδα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα