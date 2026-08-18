Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς η αστάθεια που επηρεάζει την Κύπρο αναμένεται να ευνοήσει την εκδήλωση μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 13.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18.00.

Η αστάθεια που επηρεάζει την Κύπρο αναμένεται να ευνοήσει την εκδήλωση μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια.

Κίτρινη προειδοποίηση ΕΜΜΑ βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 μέχρι τις 18:00 σήμερα pic.twitter.com/dcqebOOSue — CYMET (@CyMeteorology) August 18, 2026

Όπως αναφέρεται, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στα ανατολικά παράλια. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, πιθανόν να πέσει και χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.