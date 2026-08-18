Έρχονται φώτα τροχαίας που θα προσαρμόζονται στην κίνηση - Σε ποιες πόλεις θα τοποθετηθούν

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα δέχεται ως τις 18 Σεπτεμβρίου προσφορές για την υλοποίηση του Έργου «Supply, Installation and Operation of Vehicle-Actuated Signal (VA) Systems at Signal-Controlled Junctions in Nicosia and Limassol». Το Έργο αφορά την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προγραμματισμό και Λειτουργία Συστημάτων Φωτεινής Σηματοδότησης με Ενεργοποίηση από την Κυκλοφορία (Vehicle-Actuated Signal – VA), με χρήση Υπέργειων Ανιχνευτών (Above Ground Detectors – AGD) σε δεκαπέντε Φωτοελεγχόμενες Συμβολές στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου. Το Έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το εκτιμώμενο κόστος του Έργου είναι €41.900,00 εξαιρουμένου του ΦΠΑ.

Στόχοι του Έργου είναι η εφαρμογή «προσαρμοστικής λειτουργίας» (adaptive mode) ελέγχου της φωτεινής σηματοδότησης σε επτά συμβολές στη Λευκωσία και σε οκτώ συμβολές στη Λεμεσό, μέσω της εγκατάστασης και ενσωμάτωσης υπέργειων ανιχνευτών (Above Ground Detectors – AGD).

Παράλληλα, σημειώνεται, «το έργο στοχεύει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης μέσω της ανίχνευσης οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και της δυναμικής προσαρμογής των χρόνων σηματοδότησης και στη μείωση των καθυστερήσεων των οχημάτων, του μήκους των ουρών και του συνολικού χρόνου διαδρομής στις επιλεγμένες συμβολές και στους αντίστοιχους οδικούς άξονες».

Το έργο επίσης στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της κυκλοφοριακής ροής και της λειτουργίας των συμβολών υπό διαφορετικές συνθήκες κυκλοφοριακής ζήτησης, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικής αξιοπιστίας στις φωτοελεγχόμενες συμβολές και την παροχή ενός επεκτάσιμου και εύκολα συντηρήσιμου συστήματος ανίχνευσης και ελέγχου, συμβατού με την υφιστάμενη υποδομή φωτεινής σηματοδότησης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με Ανοικτή Διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι τρεις μήνες. Οι ανιχνευτές θα καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ