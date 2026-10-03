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Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι – Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στο βόρειο μισό μεταβλητοί μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ.

 

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κυρίως στα παράλια αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο αρχικά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα παράλια, στα νότια και ανατολικά, ενώ αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στο βόρειο μισό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στο βόρειο μισό μεταβλητοί μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργότερα στα παράλια αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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