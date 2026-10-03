Βραβείο Daphne Caruana Galizia: 10 δημοσιογραφικές έρευνες διεκδικούν το βραβείο των €20.000

Δέκα δημοσιογραφικές έρευνες από ολόκληρη την Ευρώπη επέλεξε η κριτική επιτροπή του Βραβείου Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia 2026, το οποίο απονέμεται για έκτη συνεχή χρονιά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι φιναλίστ είναι οι εξής:

«Migranten opsluiten in een kooi in Albanië: Italië doet het, Nederland wil het» — έρευνα για τη μεταχείριση ανεπιθύμητων μεταναστών με χειροπέδες και σε κλουβιά. De Correspondent (Ολλανδία).

— έρευνα για τη μεταχείριση ανεπιθύμητων μεταναστών με χειροπέδες και σε κλουβιά. De Correspondent (Ολλανδία). «War Made Sustainable: how green investment funds bankroll the arms industry with EU backing» — έρευνα για τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας όπλων από πράσινα επενδυτικά κεφάλαια, με τη στήριξη της ΕΕ. Συντονίστηκε από τη Voxeurop (Γαλλία), με τη συμμετοχή των El País (Ισπανία), IrpiMedia (Ιταλία) και Mediapart (Γαλλία).

— έρευνα για τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας όπλων από πράσινα επενδυτικά κεφάλαια, με τη στήριξη της ΕΕ. Συντονίστηκε από τη Voxeurop (Γαλλία), με τη συμμετοχή των El País (Ισπανία), IrpiMedia (Ιταλία) και Mediapart (Γαλλία). Podcast Protagonista — investigace.cz (Τσεχία).

— investigace.cz (Τσεχία). «Russian Secrets. So schützt Putin seine Atomwaffen» — έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν προστατεύει τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας. Norddeutscher Rundfunk (NDR), Westdeutscher Rundfunk (WDR) και Süddeutsche Zeitung (Γερμανία), σε συνεργασία με τις Le Monde (Γαλλία), L’Espresso (Ιταλία), ICIJ (ΗΠΑ), Kyodo (Ιαπωνία), NRK (Νορβηγία), Pointer (Ολλανδία), SVT (Σουηδία), The Times (Ηνωμένο Βασίλειο) και Washington Post (ΗΠΑ).

— έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν προστατεύει τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας. Norddeutscher Rundfunk (NDR), Westdeutscher Rundfunk (WDR) και Süddeutsche Zeitung (Γερμανία), σε συνεργασία με τις Le Monde (Γαλλία), L’Espresso (Ιταλία), ICIJ (ΗΠΑ), Kyodo (Ιαπωνία), NRK (Νορβηγία), Pointer (Ολλανδία), SVT (Σουηδία), The Times (Ηνωμένο Βασίλειο) και Washington Post (ΗΠΑ). «Baanbrekende analyse van indegazette.be: Zeebrugge nog steeds belangrijkste Europese aankomsthaven voor Russisch poolgas» — ανάλυση για το λιμάνι του Zeebrugge, το οποίο παραμένει το σημαντικότερο ευρωπαϊκό λιμάνι υποδοχής ρωσικού φυσικού αερίου από την Αρκτική. Indegazette.be (Βέλγιο).

— ανάλυση για το λιμάνι του Zeebrugge, το οποίο παραμένει το σημαντικότερο ευρωπαϊκό λιμάνι υποδοχής ρωσικού φυσικού αερίου από την Αρκτική. Indegazette.be (Βέλγιο). «How Big Tech wrote secrecy into EU law to hide data centres’ environmental toll» — έρευνα για τις ρήτρες μυστικότητας στη νομοθεσία της ΕΕ και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων. Investigate Europe, σε συνεργασία με τα Altreconomia (Ιταλία), Die Zeit (Γερμανία), El País (Ισπανία), EU Observer (Βέλγιο), the Guardian (Ηνωμένο Βασίλειο), the Journal (Ιρλανδία), Le Monde (Γαλλία), Publico (Πορτογαλία) και Tech Policy Press (ΗΠΑ).

— έρευνα για τις ρήτρες μυστικότητας στη νομοθεσία της ΕΕ και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων. Investigate Europe, σε συνεργασία με τα Altreconomia (Ιταλία), Die Zeit (Γερμανία), El País (Ισπανία), EU Observer (Βέλγιο), the Guardian (Ηνωμένο Βασίλειο), the Journal (Ιρλανδία), Le Monde (Γαλλία), Publico (Πορτογαλία) και Tech Policy Press (ΗΠΑ). «Depredadores en TikTok 2: un bufé libre para más de 1.300 pedófilos» — έρευνα για περισσότερους από 1.300 παιδόφιλους στην πλατφόρμα TikTok. Maldita.es (Ισπανία).

— έρευνα για περισσότερους από 1.300 παιδόφιλους στην πλατφόρμα TikTok. Maldita.es (Ισπανία). «Noticias falsas, víctimas reales» — «Ψεύτικες ειδήσεις, αληθινά θύματα». Πρακτορείο ειδήσεων EFE (Ισπανία).

— «Ψεύτικες ειδήσεις, αληθινά θύματα». Πρακτορείο ειδήσεων EFE (Ισπανία). «Sponsored Hate: How politicians across Central Europe use paid social media ads to attack journalists and civil society, spreading disinformation and hate» — έρευνα για τη χρήση πληρωμένων διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς στην Κεντρική Ευρώπη, με στόχο δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών. Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας Ján Kuciak (Σλοβακία), Frontstory.pl (Πολωνία), Investigace.cz (Τσεχία) και VSquare.org (Πολωνία).

— έρευνα για τη χρήση πληρωμένων διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς στην Κεντρική Ευρώπη, με στόχο δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών. Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας Ján Kuciak (Σλοβακία), Frontstory.pl (Πολωνία), Investigace.cz (Τσεχία) και VSquare.org (Πολωνία). «Προστατεύουν τον νόμο παραβιάζοντάς τον»: μέσα στο σκιώδες πληροφοριακό σύστημα της Europol — Solomon (Ελλάδα), CORRECTIV (Γερμανία) και Computer Weekly (Ηνωμένο Βασίλειο).

Από τις 4 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου 2026, εκατοντάδες δημοσιογράφοι από τις 27 χώρες της ΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητες. Από τις 344 δημοσιογραφικές έρευνες που κατατέθηκαν, οι 10 προκρίθηκαν στην τελική φάση.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, σε τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στην αίθουσα Τύπου Daphne Caruana Galizia. Οι εκπρόσωποι των φιναλίστ θα συμμετάσχουν επίσης σε σεμινάριο για την ελευθερία του Τύπου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το βραβείο

Το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia θεσπίστηκε το 2020 και είναι ανοικτό σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και ομάδες επαγγελματιών δημοσιογράφων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δημοσιεύσει ή μεταδώσει έρευνα ή ρεπορτάζ σε μέσο ενημέρωσης με έδρα σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από ανεξάρτητη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών από τα 27 κράτη μέλη, καθώς και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων δημοσιογραφικών ενώσεων της Ευρώπης. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ και αποτελεί έμπρακτη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ερευνητική δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τύπου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι οι φετινές 334 υποψηφιότητες αποτελούν ρεκόρ συμμετοχής.

Προηγούμενοι νικητές

2025: Έρευνα για τα κρυφά χρηματοοικονομικά δίκτυα που επιτρέπουν στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις στο εμπόριο πετρελαίου, με συντονιστή το Follow the Money.

Έρευνα για τα κρυφά χρηματοοικονομικά δίκτυα που επιτρέπουν στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις στο εμπόριο πετρελαίου, με συντονιστή το Follow the Money. 2024: Έρευνα για τα εξαφανισμένα ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες, από το Lost in Europe.

Έρευνα για τα εξαφανισμένα ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες, από το Lost in Europe. 2023: Συλλογική έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου από το Solomon, σε συνεργασία με την ομάδα Forensis, την εκπομπή StrgF του γερμανικού δημόσιου καναλιού ARD και την εφημερίδα The Guardian.

Συλλογική έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου από το Solomon, σε συνεργασία με την ομάδα Forensis, την εκπομπή StrgF του γερμανικού δημόσιου καναλιού ARD και την εφημερίδα The Guardian. 2022: Το ντοκιμαντέρ «Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υπό ρωσική επιρροή» των Clément Di Roma και Carol Valade, από τα ARTE, France 24 και Le Monde.

Το ντοκιμαντέρ «Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υπό ρωσική επιρροή» των Clément Di Roma και Carol Valade, από τα ARTE, France 24 και Le Monde. 2021: «The Pegasus Project», με συντονιστή το Forbidden Stories.

Η Daphne Caruana Galizia

Η Daphne Caruana Galizia ήταν Μαλτέζα δημοσιογράφος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς. Είχε πραγματοποιήσει εκτενή ρεπορτάζ για τη διαφθορά, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, το οργανωμένο έγκλημα, την πώληση «χρυσών διαβατηρίων» σε υπηκόους τρίτων χωρών και την εμπλοκή της μαλτέζικης κυβέρνησης στο σκάνδαλο των «Panama Papers».

Η δημοσιογράφος είχε δεχτεί επανειλημμένα παρενοχλήσεις και απειλές. Δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017, όταν εξερράγη βόμβα στο αυτοκίνητό της. Η κατακραυγή για τον χειρισμό της έρευνας από τις αρχές της Μάλτας οδήγησε τελικά στην παραίτηση του πρωθυπουργού Joseph Muscat.

Τον Δεκέμβριο του 2019 οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση, ενώ το 2023 ενέκριναν ψήφισμα καταδικάζοντας το γεγονός ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης δεν είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα, πέντε άτομα έχουν φυλακιστεί για τη δολοφονία, ενώ ο ηθικός αυτουργός δεν έχει καταδικαστεί.