Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας

Τη δημιουργία νέου Χρηματοδοτικού Εργαλείου για τον πρωτογενή τομέα προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να στηριχθούν βιώσιμες επενδύσεις, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Χρίστος Σενέκης.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι στις 8 Οκτωβρίου θα αρχίσει ευρεία διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027. Στη διαδικασία, όπως είπε, θα συμμετάσχουν και οι γυναίκες της υπαίθρου.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Η Συμβολή της Γυναίκας στην Ύπαιθρο», στον Αγρό, ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η γνώση και η εμπειρία των γυναικών να μετατραπούν σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στην ύπαιθρο.

Τόνισε ότι πρόκειται όχι μόνο για ζήτημα ισότητας, αλλά και για προϋπόθεση προκειμένου οι αγροτικές περιοχές να παραμείνουν ζωντανές και παραγωγικές.

Αναφερόμενος στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, συνολικού προϋπολογισμού €454 εκατ., ο Υπουργός είπε ότι μέσω του σχεδίου στηρίζονται επενδύσεις, ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι νέοι που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.

Όπως ανέφερε, στο πρόσφατο Μεγάλο Επενδυτικό Μέτρο υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις, με το αιτούμενο ποσό να πλησιάζει τα €200 εκατ., ενώ για την Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών υποβλήθηκαν 267 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, η ανταπόκριση καταδεικνύει ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει διάθεση για επενδύσεις και ανανέωση στον πρωτογενή τομέα. «Δική μας ευθύνη είναι να στηρίξουμε αυτή τη δυναμική και να διασφαλίσουμε ότι οι δυνατότητες που δημιουργούνται είναι προσβάσιμες και στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα», είπε, είτε αναλαμβάνοντας μια γεωργική εκμετάλλευση είτε αναπτύσσοντας τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο LEADER, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο για τις ορεινές και αγροτικές κοινότητες, καθώς στηρίζει πρωτοβουλίες που προέρχονται από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Μέσω του προγράμματος, πρόσθεσε, στηρίζονται νέες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και έργα μικρής κλίμακας. Παράλληλα, παρέχεται πρόσθετη μοριοδότηση για τη συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες όπως ο αγροτουρισμός και η οικοτεχνία, ενισχύοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι γυναίκες συμμετείχαν διαχρονικά σε ολόκληρο τον κύκλο της αγροτικής δραστηριότητας, από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή μέχρι την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, η συνεισφορά τους δεν καταγραφόταν ως οικονομική δραστηριότητα ούτε λάμβανε την αντίστοιχη αναγνώριση.

Σήμερα, ανέφερε, η παρουσία των γυναικών της υπαίθρου αποκτά νέα μορφή και μεγαλύτερη ορατότητα, καθώς δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, τη βιολογική γεωργία, την οικοτεχνία, τον αγροτουρισμό και νέες μορφές επιχειρηματικότητας. «Είναι παραγωγοί, επιχειρηματίες και δημιουργοί, με δικές τους πρωτοβουλίες και ιδέες», είπε.

Ειδική αναφορά έκανε στον Αγρό, όπου γνώσεις και τεχνικές που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά, όπως η παρασκευή γλυκών του κουταλιού και αλλαντικών, η αξιοποίηση του τριαντάφυλλου και η παραγωγή ροδοστάγματος, εξελίχθηκαν σε παραγωγική δραστηριότητα, επιχειρήσεις και προϊόντα που ξεπέρασαν τα όρια της κοινότητας.

Όπως ανέφερε, το Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού και το Ροδόσταγμα Αγρού έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή αναγνώριση ως Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, μαζί με το Χοιρομέρι, τη Λούντζα και το Λουκάνικο Πιτσιλιάς.

Τα προϊόντα αυτά, πρόσθεσε, συνδέουν την ποιότητα με την προέλευση και προσδίδουν στην περιοχή αναγνωρίσιμη παραγωγική ταυτότητα, με τις γυναίκες να έχουν και να εξακολουθούν να έχουν σημαντικό μερίδιο σε αυτή την πορεία.

Ο κ. Σενέκης είπε ακόμη ότι οι πολιτικές για την ύπαιθρο μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο όταν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της. Ενόψει της νέας περιόδου της ΚΑΠ, σημείωσε ότι το Υπουργείο θα ακούσει τους ανθρώπους που παράγουν και επιχειρούν στην ύπαιθρο, τους νέους και τις γυναίκες που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Γυναικείο Όμιλο «Πρωτοπορία» για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τη συμβολή του στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών. Ευχαρίστησε επίσης κάθε γυναίκα της κυπριακής υπαίθρου για τη δουλειά, τη γνώση, την επιμονή και τη δημιουργικότητά της.

Πηγή: ΚΥΠΕ