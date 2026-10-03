Σε εφαρμογή το νέο στρατιωτικό δόγμα του Πούτιν: Η Μόσχα χτυπά για πρώτη φορά τις γέφυρες του Κιέβου – Θα πλήξουμε τα διυλιστήρια διαμηνύει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη απαιτητικό χειμώνα, την ώρα που το Κίεβο εκτιμά ότι η Μόσχα έχει εισέλθει σε νέα φάση αεροπορικών επιθέσεων, διευρύνοντας τους στόχους της πέρα από τις ενεργειακές υποδομές και πλήττοντας κρίσιμες αρτηρίες ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των μεγάλων πόλεων.

Η Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο έγινε στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τονίζοντας ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί και κατευθύνονται στο σημείο.

Τις τελευταίες ημέρες, επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα με drones έχουν επίσης πλήξει τη Νότια Γέφυρα του Κιέβου, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον υποδομών της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το Κίεβο, πόλη με περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους, χωρίζεται από τον ποταμό Δνείπερο και διαθέτει οκτώ γέφυρες ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία.

Footage of a morning strike by a Russian Geran-5 loitering munition/cruise missile on the Pivnichnyi (Northern) Bridge in Kyiv. pic.twitter.com/ZylyCG2Gz1 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 3, 2026

Τι αποκαλύπτει το Reuters

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εκδώσει ένα «νέο δόγμα» στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων ενόψει του χειμώνα.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του θα αντιδράσει στην αλλαγή τακτικής της Μόσχας. «Πρέπει να απαντήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε αναλόγως. Πρώτα απ' όλα, τα διυλιστήρια πετρελαίου: ότι τους δίνει χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Αλλά δεν θα απαντήσουμε, φυσικά, όπως ακριβώς και αυτοί. Δεν θα πλήξουμε κανέναν πολιτικό στόχο».

Καλεί ξένους διπλωμάτες και αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο

Η Ρωσία επανέλαβε το Σάββατο την προειδοποίησή της προς τους διπλωμάτες και τους αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, απειλώντας την ουκρανική πρωτεύουσα με «μαζικές» επιθέσεις, σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της.

«Η ρωσική πλευρά είχε προηγουμένως καλέσει τους αλλοδαπούς και τους διπλωμάτες στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την πόλη και να αποφύγουν να επισκεφθούν την Ουκρανία», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας: «Παρατηρούμε με ανησυχία ότι δεν έχουν λάβει όλοι υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις και ότι ορισμένα άτομα εκθέτουν εν γνώσει τους τον εαυτό τους σε θανάσιμο κίνδυνο».

Την ίδια ώρα, η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας σε ένα από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών, ανέφερε η υποηρεσία που διαχειρίζεται τα ουκρανικά λιμάνια.

Σε ανάρτησή της, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η υπηρεσία ανέφερε ότι 13 μέλη πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια.

Ουκρανικοί βομβαρδισμοί

Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται επί του παρόντος από εφεδρικές πηγές, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και παρακολουθείται από το προσωπικό του σταθμού, αναφέρει η διοίκηση σε ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη με έξι αντιδραστήρες, δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα από δύο εξωτερικές συνδέσεις για τη διατήρηση της ψύξης του πυρηνικού καυσίμου.

Η Ρωσία κατέλαβε τον σταθμό τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, ο οποίος άρχισε το 2022, και από τότε τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συστηματικά για στρατιωτικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός καταστρέφει τις ουκρανικές πόλεις με εντολή του Πούτιν

Την Παρασκευή τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιθέσεων ρωσικών drones στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επιδρομή στην πόλη Χάρκοβο, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι.

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα drone χτύπησε μια πολυκατοικία στα ανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στο Telegram.

Αρκετές γέφυρες πάνω από τον ποταμό Δνείπερο έκλεισαν στην πόλη.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε επίθεση με drone στη Νότια Γέφυρα της πόλης, η οποία εξυπηρετεί τόσο μια γραμμή του μετρό όσο και έναν δρόμο. Μια άλλη οδική γέφυρα έκλεισε εντελώς, ενώ μια τρίτη έκλεισε μερικώς. Δεν υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις με drone σε αυτές τις γέφυρες.

Συνολικά επτά γέφυρες που εξυπηρετούν το μετρό, τον σιδηρόδρομο και την οδική κυκλοφορία συνδέουν το ανατολικό με το δυτικό τμήμα του Κιέβου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones εναντίον μιας οδικής και σιδηροδρομικής γέφυρας, σημαντικής για την στρατιωτικό εφοδιασμό της Ουκρανίας. Ανέφερε επίσης ότι επλήγη ένας υποσταθμός δυτικά του Κιέβου.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας.

Άλλα 28 άτομα τραυματίστηκαν από βόμβες ελεύθερης πτώσης, όπως ανέφερε ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Ολέγκ Σινεχούμποφ με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια των κατοικημένων κτιρίων που χτυπήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι καταστρέφει ουκρανικές πόλεις κατόπιν διαταγών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Γνωρίζουμε από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και από ορισμένα άτομα του περιβάλλοντος του Πούτιν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Πούτιν είπε: Δεν ισχύουν πλέον κανόνες"», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να μας καταλάβουν. Γι’ αυτό τώρα πραγματοποιούν μαζικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες».

Ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός αποτελούν ιδιαίτερο στόχο της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, των μαχητικών drones και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η Ουκρανία αμύνεται ενάντια σε μια πλήρη ρωσική εισβολή από τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters