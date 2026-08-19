Αυξήσεις στα επιδόματα για 7.539 ΑμεΑ ανακοίνωσε το Τμ. Κοινωνικής Ενσωμάτωσης - Αναλυτικά τα ποσά

Αυξήσεις στα επιδόματα που λαμβάνουν συνολικά 7.539 άτομα με αναπηρίες εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Αυγούστου, ενώ σημειώνεται ότι τα ποσά θα βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), οι αυξήσεις αφορούν επιδόματα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, για 2.034 λήπτες της Χορηγίας Τυφλών το μηνιαίο ποσό αυξάνεται από €382,40 σε €420, ενώ για 2.572 λήπτες του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας αυξάνεται από €408,14 σε €450.

Για τους 1.447 λήπτες επιδόματος φροντίδας παραπληγικών, το ποσό αυξάνεται από €400 σε €440 και για τους 285 λήπτες επιδόματος ενισχυμένης φροντίδας παραπληγικών από €500 σε €550.

Παράλληλα, οι 966 λήπτες επιδόματος φροντίδας τετραπληγικών θα λαμβάνουν €990 τον μήνα, αντί €900, ενώ για τους 235 λήπτες επιδόματος ενισχυμένης φροντίδας τετραπληγικών το μηνιαίο ποσό αυξάνεται από €1.100 σε €1.210.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίσης εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί αναδρομικά για τις αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου. Το εφάπαξ ποσό κυμαίνεται από €37,60 μέχρι €770 και εξαρτάται από το ύψος στην αύξηση του μηνιαίου επιδόματος, δηλαδή €37,60 ή €41,86 ή €40 ή €50 ή €90 ή €110 επί 7 μήνες από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο, ή λιγότερη περίοδο, ανάλογα αν εγκρίθηκε το επίδομα μετά την 1.1.2026.

Σημειώνεται ότι λήπτες πέραν του ενός επιδόματος θα λάβουν ξεχωριστό εφάπαξ ποσό για την αναδρομική αύξηση κάθε επιδόματος που λαμβάνουν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση αναμένεται η έναρξη επιδόματος διακίνησης σε τετραπληγικά άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ύψους €200 μηνιαίως με αναδρομική ισχύ από 1η Ιουλίου 2026.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ