Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετριασμού της ποινής του 37χρονου Βρετανού για τον θάνατο του τρίχρονου γιου του

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις θέσεις τόσο της Κατηγορούσας Αρχής όσο και της υπεράσπισης, επέφυλαξε την απόφασή του για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί. Παράλληλα, το Δικαστήριο αποφάσισε όπως ο 37χρονος παραμείνει ελεύθερος μέχρι την έκδοση της απόφασης, με τους ίδιους όρους που του είχαν επιβληθεί.

Η σημερινή διαδικασία άρχισε με την Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσώπησε η κ. Χρύσω Περγαντή, η οποία παρέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τα γεγονότα της υπόθεσης και τους σχετικούς ισχυρισμούς. Όπως αναφέρθηκε, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αμφισβητήθηκαν από τον συνήγορο υπεράσπισης του 37χρονου. Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος παρέθεσε τα γεγονότα και τα κριτήρια που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Ο κ. Αλεξάνδρου παρέθεσε επίσης συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία, ζητώντας από το Δικαστήριο να τα λάβει υπόψη, προκειμένου να επιβληθεί στον πελάτη του η μικρότερη δυνατή ποινή που προβλέπει η Νομοθεσία.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης της υπεράσπισης βρέθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, ο 37χρονος πατέρας βρισκόταν μαζί με το ανήλικο παιδί του στον χώρο του ξενοδοχείου, αφού προηγουμένως είχαν μεταβεί από τον χώρο της πισίνας στα δωμάτια. Ανέβηκαν στο δωμάτιο, έκαναν το μπάνιο τους και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το λόμπι του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, ο πατέρας κρατούσε στην αγκαλιά του το παιδί καθώς διέσχιζαν έναν μακρύ διάδρομο. Το παιδί έπαιζε, ενώ όταν έφτασαν στον χώρο του ασανσέρ ο 37χρονος το τοποθέτησε κάτω προκειμένου να καλέσει το ασανσέρ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπεράσπιση, το παιδί θέλησε να δει έξω, χωρίς ο πατέρας του να έχει αντιληφθεί ότι πίσω του υπήρχε ένα παράθυρο, το οποίο ήταν ανοικτό κατά το ήμισυ. Όπως υποστήριξε ο κ. Αλεξάνδρου, ο πατέρας πήρε το παιδί και, καθώς γύρισε, το παιδί ξέφυγε από τα χέρια του, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί πώς και γιατί συνέβη αυτό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η μοιραία πτώση. Η υπεράσπιση εστίασε στο γεγονός ότι επρόκειτο, όπως υποστήριξε, για μια στιγμή αβλεψίας, κατά την οποία τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε πως, υπό αυτές τις συνθήκες, ένας μέσος λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ότι υπήρχε ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Ξεκαθάρισε παράλληλα ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η θέση τόσο της υπεράσπισης όσο και του ίδιου του κατηγορούμενου είναι πως ο 37χρονος δεν γνώριζε τον κίνδυνο και δεν είχε προσμετρήσει οποιαδήποτε επικινδυνότητα της πράξης του. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε επίσης στα χαρακτηριστικά του παραθύρου, σημειώνοντας ότι το πρώτο φύλλο του ήταν κλειστό. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος να βρίσκεται σε μια στρεσογόνα κατάσταση για να χάσει τη συγκέντρωσή του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ακόμη και μια στιγμή χαράς μπορεί να αποσυγκεντρώσει έναν άνθρωπο από κάτι που βρίσκεται δίπλα του. Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε από αμφότερες τις πλευρές ότι κατά το περιστατικό βρισκόταν παρών και ο πατέρας της συζύγου του 37χρονου, δηλαδή ο πεθερός του. Ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε επίσης ότι ο πελάτης του, στη γραπτή του κατάθεση, ανέφερε πως όλα συνέβησαν εξαιρετικά ξαφνικά και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο πατέρας έτρεξε στο σημείο όπου είχε εντοπίσει το παιδί του. Το σήκωσε και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στη συνέχεια το μετέφερε στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο. Οι δύο γονείς μετέβησαν μαζί με το παιδί στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Εκεί, δυστυχώς, ο πατέρας ενημερώθηκε για τον θάνατο του παιδιού του. Κατά την παρουσίαση των γεγονότων, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, κ. Χρύσω Περγαντή, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το τρίχρονο αγοράκι κατέπεσε από ύψος περίπου 12 μέτρων και από το 4ο όροφο του Δικαστηρίου . Στο Δικαστήριο τέθηκαν επίσης στοιχεία αναφορικά με τις διαστάσεις του παραθύρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το παράθυρο είχε πλάτος 2 επί 85 εκατοστά και ύψος 1,20 μέτρα. Διαφάνηκε ακόμη ότι ολόκληρο το περβάζι είχε πλάτος 40 εκατοστά, ενώ η εσωτερική πλευρά του ήταν 17 εκατοστά. Η κ. Περγαντή ανέφερε ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε κατάσταση ασυστολίας και ότι έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και ανάνηψής του. Παρά τις προσπάθειες των θεράποντων ιατρών, στις 18:24 διαπιστώθηκε ο θάνατος του τρίχρονου αγοριού. Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αφορούσε την παρουσία αλκοόλης στον οργανισμό του 37χρονου. Η κ. Περγαντή ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος, με γραπτή του συγκατάθεση, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και νάρκοτεστ. Κατά τον αρχικό έλεγχο, όπως αναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ένδειξη 34 mg αλκοόλης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, μεταγενέστερη εργαστηριακή έκθεση κατέδειξε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο του συμβάντος ο 37χρονος έφερε στον οργανισμό του 124 mg αλκοόλης.

Η υπεράσπιση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά στην αλκοόλη αποτελεί ένα στοιχείο του μαρτυρικού υλικού, χωρίς όμως να υπάρχει μαρτυρία που να καταδεικνύει ότι η κατανάλωση αλκοόλης επηρέασε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου κατά τον συγκεκριμένο τρόπο. «Δεν υπάρχει μαρτυρία ότι δεν επικοινωνούσε ή ότι παραπατούσε» είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε μαρτυρία η οποία να τοποθετεί τον κατηγορούμενο σε κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του, παραπατούσε ή δεν είχε σωστή άρθρωση στην ομιλία του. Όπως ανέφερε, αμέσως μετά το περιστατικό ο πελάτης του αλληλεπίδρασε με δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γιατροί, αστυνομικοί και νοσοκόμοι. Ο συνήγορος χαρακτήρισε τη σχετική έκθεση για την αλκοόλη ως εκτίμηση που βασίζεται σε μαθηματική εξίσωση και στη σχετική βιβλιογραφία του κ. Κουτσελίνη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια αναφορά η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοια, χωρίς να συνδέεται αυτομάτως με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κατηγορούμενος κατά το περιστατικό. Βασικό αίτημα της υπεράσπισης ήταν το Δικαστήριο να αξιολογήσει τον βαθμό υπαιτιότητας του 37χρονου και να λάβει υπόψη όλες τις προσωπικές και επαγγελματικές περιστάσεις του.

Ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην παραδοχή του πελάτη του, στο λευκό ποινικό του μητρώο, αλλά και στη μακρά επαγγελματική του πορεία ως ορκωτού ελεγκτή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση της συζύγου του, η οποία, όπως ανέφερε, αδυνατεί να επιστρέψει στην εργασία της μετά την τραγωδία. Η υπεράσπιση ζήτησε, σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι θα πρέπει να επιβληθεί ποινή φυλάκισης, αυτή να είναι με αναστολή.

Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξάνδρου, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο ο 37χρονος να διαγραφεί δυνητικά από τον Σύνδεσμο Ορκωτών Ελεγκτών στη Μεγάλη Βρετανία. Η απώλεια της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, όπως αναφέρθηκε, θα σημαίνει ότι ο 37χρονος δεν θα μπορεί πλέον να ασκεί το επάγγελμά του. Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η τραγωδία που βιώνει ο πελάτης του δεν μπορεί να ξεπεραστεί με την επιβολή μιας ποινής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια ποινή που ο 37χρονος θα κουβαλά για ολόκληρη τη ζωή του, έχοντας χάσει το ίδιο του το παιδί. Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων και της διαδικασίας μετριασμού της ποινής, το Δικαστήριο επέφυλαξε την απόφασή του για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί. Μέχρι τότε, ο 37χρονος θα παραμείνει ελεύθερος, με τους ίδιους όρους που του είχαν επιβληθεί.