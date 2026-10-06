Μερτς από Κίεβο: Η στήριξη στην Ουκρανία απαραίτητη για τη σταθερότητα της Ευρώπης

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ARD, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η Ρωσία δεν διεξάγει πόλεμο μόνο εναντίον της Ουκρανίας, αλλά απειλεί ευρύτερα την Ευρώπη και τη Γερμανία. Παράλληλα, κάλεσε εκ νέου τον Ρώσο Πρόεδρο να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σημειώθηκαν ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, τις οποίες ο Γερμανός καγκελάριος επικαλέστηκε ως απόδειξη της βιαιότητας και του παραλογισμού του πολέμου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δορυφορική τεχνολογία και μέσα αντιμετώπισης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ανακοινώθηκε επίσης επιπλέον βοήθεια 350 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και τη γενικότερη υποδομή της Ουκρανίας.

Σε δηλώσεις του στον ίδιο σταθμό, ο κ. Μερτς κάλεσε τον κυβερνητικό συνασπισμό να παραμείνει ενωμένος και να διασφαλίσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων.

Προειδοποίησε ότι πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης θα είχε σοβαρές συνέπειες για όλη την Ευρώπη και ζήτησε να προωθηθούν άμεσα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κυρίως στο συνταξιοδοτικό και στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας, καθώς και οι αποφάσεις για τη φορολογία και τον προϋπολογισμό του 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ζητώντας να ληφθεί σχετική απόφαση μέσα στο τρέχον τρίμηνο.

Παράλληλα, προειδοποίησε για την ενίσχυση εξτρεμιστικών πολιτικών δυνάμεων. Εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ αναφέρθηκε και στο αριστερό κόμμα Die Linke στο Βερολίνο, κάνοντας λόγο για συνδέσεις με εγκληματικές φατρίες και τον αντισημιτισμό.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του κ. Μερτς στο Κίεβο, γερμανικές και ουκρανικές εταιρείες υπέγραψαν περισσότερες από δώδεκα συμφωνίες συνεργασίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων, το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας συμφώνησε με τη Diehl την παράδοση χιλιάδων αντιαεροπορικών πυραύλων Iris-T και επιπλέον συστημάτων εκτόξευσης. Με την Hensoldt υπέγραψε επίσης συμφωνία για δορυφορική τεχνολογία.

Παράλληλα, η Quantum θα αναπτύξει περαιτέρω και θα παράγει για το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης, για την αντιμετώπιση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών jet. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αεροσκάφη θα κατασκευάζονται στην Ουκρανία και αναμένεται να είναι διαθέσιμα τον χειμώνα του 2026/27.

Τέλος, η γερμανική ARX Robotics θα συνεργαστεί με την ουκρανική Roboneers για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων στρατιωτικών χερσαίων οχημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ