Υπογραφή Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΗΟ- ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και του Δ. Πάφου

Η υπογραφή της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης και από τον Δήμο Πάφου, ολοκληρώνει μια μακρά διεργασία και προσπάθεια για θέσπιση ενιαίων όρων απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων στους Δήμους πάνω σε Παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων , οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εκφράζουν την ικανοποίηση τους που επιτέλους ολοκληρώνεται με την συνυπογραφή και του Δήμου Πάφου η συμμετοχή όλων των Δήμων στην Παγκύπρια Συλλογική Σύβαση. Αναμένεται με αυτή την εξέλιξη ότι η Πάφος θα μπορεί να εκπροσωπείται στην προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα της Ένωσης Δήμων προκειμένου να διασφαλίζεται η εξέλιξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σύνολο των Δήμων .

Η κατάληξη αυτή είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην προώθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η συμφωνία ρυθμίζει και διασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης για τους εργαζομένους του Δήμου Πάφου και επιβεβαιώνει τη δέσμευση όλων των πλευρών για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

Η συμφωνία υπογράφτηκε από τον Ανδρέα Ηλία Γενικό Γραμματέα της ΟΗΟ-ΣΕΚ, τον Νίκο Γρηγορίου Γενικό Γραμματέα ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και τον Άγγελο Ονησιφόρου Δημαρχεύων Δήμου Πάφου.