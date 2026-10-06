Υπουργείο Δικαιοσύνης: Η τελική απόφαση για το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα μετά το Master Plan

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με τη συμμετοχή Δημάρχων και Αντιδημάρχων των επηρεαζόμενων Τοπικών Αρχών των Δήμων Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και Λατσιών – Γερίου.

Κατά τη σύσκεψη έγινε ανταλλαγή απόψεων, καταγράφηκαν οι θέσεις και οι εύλογες ανησυχίες των Τοπικών Αρχών και συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου σε όλα τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έχει επιλεγεί κρατικό τεμάχιο στην περιοχή Αγίου Σωζομένου, προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητά του και να προχωρήσει η εκπόνηση του σχετικού Master Plan και των απαιτούμενων μελετών.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η επιλογή του τεμαχίου αποτελεί στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού. Όπως αναφέρει, η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες και αξιολογηθούν συνολικά όλα τα δεδομένα.

Με την ολοκλήρωση του Master Plan, αυτό θα παρουσιαστεί στις Τοπικές Αρχές και θα ακολουθήσει διαβούλευση, ώστε οι απόψεις και οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους να ληφθούν υπόψη πριν από την οριστικοποίηση του σχεδιασμού.

Εφόσον οι μελέτες επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα του χώρου και τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου, η προώθησή του θα συνδυαστεί με την εξέταση και, στον βαθμό του εφικτού, την ικανοποίηση δίκαιων και τεκμηριωμένων αιτημάτων των Τοπικών Αρχών, ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών, περιβάλλοντος και ευρύτερης αναβάθμισης της περιοχής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης επισημαίνει ότι κοινή επιδίωξη είναι η συνέχιση ενός ειλικρινούς και παραγωγικού διαλόγου, με αμοιβαίο σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε η τελική απόφαση να υπηρετεί τις ανάγκες της Πολιτείας και να λαμβάνει παράλληλα σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις εύλογες ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ