Λευκωσία: Πήγε να παραλάβει πακέτο με δύο κιλά κάνναβης – Χειροπέδες σε 20χρονο

Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στη Λευκωσία, μετά τον εντοπισμό πακέτου από το εξωτερικό που περιείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους περίπου δύο κιλών.

Η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, βάσει της οποίας μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λευκωσία.

Στην εταιρεία είχε αφιχθεί από το εξωτερικό πακέτο, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε η ποσότητα κάνναβης.

Για την παραλαβή του πακέτου παρουσιάστηκε 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του επιπλέον ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου δύο γραμμαρίων.

Ο 20χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αναμένεται να ζητηθεί η κράτησή του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ.