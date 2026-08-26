Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Λευκωσία: Πήγε να παραλάβει πακέτο με δύο κιλά κάνναβης – Χειροπέδες σε 20χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το δέμα είχε φτάσει από το εξωτερικό σε εταιρεία ταχυμεταφορών – Στην κατοχή του εντοπίστηκε και επιπλέον ποσότητα κάνναβης

Στη σύλληψη 20χρονου προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στη Λευκωσία, μετά τον εντοπισμό πακέτου από το εξωτερικό που περιείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους περίπου δύο κιλών.

Η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, βάσει της οποίας μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λευκωσία.

Στην εταιρεία είχε αφιχθεί από το εξωτερικό πακέτο, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε η ποσότητα κάνναβης.

Για την παραλαβή του πακέτου παρουσιάστηκε 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του επιπλέον ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου δύο γραμμαρίων.

Ο 20χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αναμένεται να ζητηθεί η κράτησή του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα