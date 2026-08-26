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Νέα μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων στο τραπέζι Ρωσίας και Ουκρανίας

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«Οριστικοποιούνται οι λίστες», λέει η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Χιλιάδες αιχμάλωτοι έχουν ανταλλαγεί από το 2022

Οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν το τρέχον διάστημα νέα, «αρκετά μεγάλη» ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάνα Λαντράταβα, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Χιλιάδες αιχμάλωτοι ανταλλάχτηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, πριν από τεσσεράμισι και πλέον χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022.

Συμφωνία τον Μάιο που επέτρεψε την ανταλλαγή κάπου χιλίων αιχμαλώτων πολέμου χαρακτηρίστηκε ένα από τα λιγοστά απτά αποτελέσματα των συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ

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