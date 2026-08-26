Ελλάδα: Ελεύθερος ο σύζυγος παρουσιάστριας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία – Εκτός οικογενειακής στέγης μέχρι τη δίκη

Για τις 27 Αυγούστου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο στην Ελλάδα η δίκη του συζύγου παρουσιάστριας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η Εισαγγελία άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δίωξη για το συγκεκριμένο αδίκημα, το οποίο είναι σε βαθμό πλημμελήματος και διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή μήνυσης.

Η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στις 25 Αυγούστου, το οποίο αποφάσισε να αναβάλει τη δίκη για την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Παράλληλα, διατάχθηκε η άρση της κράτησης του κατηγορούμενου, καθώς και η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία στην Αγία Παρασκευή μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Τι υποστήριξε η υπεράσπιση

Ενώπιον του δικαστηρίου, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη σε βάρος της παρουσιάστριας και ότι το περιστατικό περιορίστηκε σε φραστικό επεισόδιο, χωρίς να υπάρξουν χτυπήματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δικαστική αίθουσα από την πλευρά του δικηγόρου της παρουσιάστριας, η οποία δεν παρέστη στο δικαστήριο, έχει ήδη υποβληθεί δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας από την ίδια.

Όπως επίσης αναφέρθηκε, η παρουσιάστρια και ο κατηγορούμενος εξακολουθούν να έχουν επαφή.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το Αυτόφωρο στις 27 Αυγούστου. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει ελεύθερος, ωστόσο θα πρέπει να βρίσκεται εκτός της οικογενειακής εστίας.

Πηγή: protothema.gr