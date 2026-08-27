Καύσωνας στο εσωτερικό, βροχές στα ορεινά – Κίτρινη προειδοποίηση για 40άρι σήμερα

Με υψηλές θερμοκρασίες και κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη κυλά η σημερινή ημέρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 13:00 μέχρι τις 16:00, λόγω των ιδιαίτερα θερμών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις εσωτερικές περιοχές του νησιού.

Παράλληλα, μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ από το Σάββατο αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ το Σάββατο, διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να επηρεάσει το νησί.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος. Ωστόσο μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Την Κυριακή αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νότια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή ενώ την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο.