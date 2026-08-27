Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες για σχεδόν τρεις ώρες – ως επί το πλείστον κατ' ιδίαν – στα Κεντρικά Γραφεία των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, συμφωνώντας να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά την προσεχή περίοδο. Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες είχαν μιαν «εποικοδομητική» συνάντηση, κατά την οποία επανεξέτασαν την πρόοδο σε σχέση με την πορεία προς τα εμπρός, όπως αυτή καθορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, τον περασμένο μήνα. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ είχε καταστήσει σαφές, κατά την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία, ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σημειώσουν επαρκή πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τη μεθοδολογία και την ουσία, προκειμένου να συγκαλέσει νέα συνάντηση «5+1». Η χθεσινή συνάντηση ήταν η πρώτη μετά την επίσκεψη...
Συχνότερα τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν, ζητούμενο η πρόοδος
Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι οι δύο πλευρές διατήρησαν τις θέσεις τους στα διαφορετικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος, αν και αυτό ενδέχεται να αλλάξει καθώς οι συναντήσεις θα εντατικοποιούνται τις επόμενες εβδομάδες
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