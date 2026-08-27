Λετυμπιώτης: Πάνω από 37.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν παραδοθεί μέσω του «Αμάλθεια»

Η Κύπρος συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος, χρήσιμος και ενεργός εταίρος της διεθνούς κοινότητας σε μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική συγκυρία, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Κύπρος προχωρεί σε νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας συνολικού βάρους 900 τόνων προς τη Γάζα, στο πλαίσιο της συνέχισης της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια».

Η βοήθεια αποστέλλεται σε δύο φάσεις

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η νέα αποστολή μεταφέρεται σε δύο φορτία. Οι πρώτοι 600 τόνοι είχαν ήδη φτάσει την Πέμπτη, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη μεταφορά, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος της συγκεκριμένης αποστολής στους 900 τόνους.

Η ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, είδη υγιεινής, τρόφιμα και εξοπλισμό στέγασης, καλύπτοντας, όπως είπε, άμεσες και πραγματικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού.

Ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι η βοήθεια μεταφέρεται αρχικά στο λιμάνι του Ασντόντ στο Ισραήλ και στη συνέχεια προωθείται οδικώς προς τη Γάζα.

Συνεργασία με τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς

Η νέα αποστολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κράτη, διεθνείς οργανισμούς και ανθρωπιστικούς φορείς, στο πλαίσιο του σχετικού μηχανισμού εποπτείας του ΟΗΕ και με την απαραίτητη επιχειρησιακή συνεργασία.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η πρωτοβουλία «Αμάλθεια» δεν αποτελεί πλέον μόνο κυπριακή προσπάθεια, αλλά έχει εξελιχθεί σε διεθνή ανθρωπιστικό μηχανισμό, στον οποίο συμμετέχουν κράτη, υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και διεθνείς ανθρωπιστικοί οργανισμοί.

«Ως Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα ανθρωπιστικής υποστήριξης που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα, από τη συλλογή και αποθήκευση της βοήθειας μέχρι τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ασφαλή αναχώρησή της προς τη Γάζα», ανέφερε.

Πάνω από 37.000 τόνοι βοήθειας

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί και παραδοθεί μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου περισσότεροι από 37.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όπως σημείωσε, ο αριθμός αυτός αποτελεί το μετρήσιμο αποτύπωμα της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια».

Η Κύπρος, συνέχισε, δεν περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση, τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει και τη διεθνή αξιοπιστία της, ώστε να προσφέρει ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια.

«Με δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όχι με λόγια και συνθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε, τέλος, ότι αυτός είναι ο ρόλος που επιδιώκει να διαδραματίζει η Κύπρος στην περιοχή: μια χώρα που δεν περιορίζεται στο να περιγράφει τη σταθερότητα και τη συνεργασία, αλλά τις μετατρέπει σε πράξη.