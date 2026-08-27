Ο Γιώργος Παντελίδης αφήνει τη Deloitte και αναλαμβάνει CEO της Hellenic Healthcare Group

Από τη Deloitte στην Hellenic Healthcare Group (HHG) μετακινείται ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης, ο οποίος αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου υγείας με δραστηριότητες σε Κύπρο και Ελλάδα.

Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στη Deloitte και σημαντική εμπλοκή σε μεγάλες επενδυτικές συμφωνίες στον τομέα της υγείας, ο κ. Παντελίδης καλείται να ηγηθεί ενός από τους ισχυρότερους ιδιωτικούς παρόχους υγείας της περιοχής, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων και ελέγχεται από την PureHealth και την CVC Capital Partners. Παράλληλα, θα διατηρήσει τη θέση του στην προεδρία της ΟΕΒ.