Ουνάλ Οστέλ: «Μισαλλοδοξία» η ακύρωση του camp της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα

Ως «ένα νέο και εξαιρετικά εντυπωσιακό παράδειγμα μισαλλοδοξίας της ε/κ διοίκησης προς τον τ/κ λαό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» Ουνάλ Οστέλ την ακύρωση του προγραμματισμένου ποδοσφαιρικού camp της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα μετά από παρεμβάσεις της «ε/κ διοίκησης, της ΚΟΠ και του ακροδεξιού κόμματος ΕΛΑΜ».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ είπε ότι εδώ δεν υπήρχε καμία πολιτική δραστηριότητα, καμία προσπάθεια αναγνώρισης, αλλά μια αθλητική εκδήλωση όπου παιδιά και νέοι από την τ/κ κοινότητα θα συναντηθούν με την ακαδημία ενός παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιρικού συλλόγου. «Αλλά δεν μπορούσαν καν να το ανεχθούν αυτό», ανέφερε.

Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος σας, διερωτήθηκε. «Να εμποδίσετε τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων να παίζουν ποδόσφαιρο; Να εμποδίσετε τη νεολαία μας να συναντηθεί με τον διεθνή αθλητικό κόσμο; Να εμποδίσετε τα πανεπιστήμιά μας να συμπεριληφθούν με την ονομασία ‘Βόρεια Κύπρος’ στις παγκόσμιες κατατάξεις; Να εμποδίσετε καλλιτέχνες, αθλητές και φοιτητές να έρθουν στη βόρεια Κύπρο; Για να απομονώσετε τον τουρκοκυπριακό λαό από τον κόσμο, να εμποδίσετε την οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη, να τον κάνετε αόρατο σε αυτό το νησί;»

Αυτό, συνέχισε, δεν είναι οικοδόμηση εμπιστοσύνης, πρόκειται για μια πολιτική που κρατά τον τ/κ «λαό» σε «απομόνωση» και μια συστηματική αντίληψη των Ε/κ πως οι Τ/κ δεν πρέπει να διασυνδεθούν με την διεθνή κοινότητα.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτή τη κατανόηση. Η ε/κ διοίκηση πρέπει τώρα να καταλάβει το εξής: ο τ/κ λαός είναι ο αρχικός και ισότιμος ιδιοκτήτης αυτού του νησιού. Είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα να ζούμε ελεύθερα, να αναπτύσσουμε, να αθλούμαστε, να μορφωνόμαστε, να παράγουμε και να συνδεόμαστε με τον κόσμο σε αυτή τη γη», ανέφερε.

Εξάλλου, σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο κ. Ουστέλ αναφέρεται στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών με έμφαση στην περιοχή Βαρωσίου και κάνει λόγο για ολοκλήρωση ημιτελών έργων και μια νέα εποχή που θα ξεκινήσει 30 χρόνια μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ