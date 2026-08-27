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Δεν βλέπουν ρωσική επίθεση στην Ευρώπη οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών – Τι απαντά το Κρεμλίνο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζει στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Πέμπτη υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal και το CBS ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ επιχείρησε να αποτρέψει μια τέτοια κίνηση, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για «ιστορίες τρόμου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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