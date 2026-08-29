«Κράτος Μαφία»: €1,2 εκατ. στους τέσσερις ερευνητές. Πόσα έλαβε ο καθένας

Η δημοσιοποίηση των πληρωμών του κράτους για το έτος 2025 από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο όνομα της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, έφερε στο φως και τις αμοιβές που κατέβαλε η Αρχή κατά της Διαφθοράς σε ιδιώτες για τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών διαφθοράς, σε βάρος νυν και πρώην δημόσιων λειτουργών και αξιωματούχων. Η έρευνα στις καταστάσεις πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου αποκάλυψε και τις αντίστοιχες αμοιβές που καταβλήθηκαν στους ίδιους ερευνητές κατά το 2024, καθώς οι τέσσερις μεγάλες υποθέσεις που εξετάστηκαν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς βρίσκονταν σε εξέλιξη και κατά τα δύο έτη.

Μακράν η ακριβότερη έρευνα ήταν εκείνη που αφορούσε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», η οποία διήρκεσε δυόμισι χρόνια και, με βάση τα ποσά που έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί (βλέπε πίνακα) και τις εκτιμήσεις για το κόστος του 2026, φαίνεται να αγγίζει συνολικά τα €2 εκατ.

Το «Κράτος Μαφία»

Τις υψηλότερες αμοιβές έλαβαν οι τέσσερις λειτουργοί επιθεώρησης που διορίστηκαν για τη διερεύνηση των καταγγελιών που περιλαμβάνονταν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία». Ειδικότερα:

Δικηγόρος Gabrielle Mcintyre - €445.721. Η Αυστραλή νομικός, η οποία ήταν επικεφαλής της ομάδας των λειτουργών επιθεώρησης, έλαβε ως αμοιβή το 2024 το ποσό των €259.857. Το 2025 η αμοιβή της ανήλθε στις €185.864 και αφορούσε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η Μαΐου 2025. Από τον Μάιο του 2025 μέχρι και την παράδοση του πορίσματος τον Ιούνιο του 2026, η κ. McIntyre πρόσφερε τις υπηρεσίες της αμισθί. Αυτό συνέβη μετά την πρόσληψή της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο της έθεσε ως προϋπόθεση να μην αμείβεται από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και να εργάζεται για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, μόνο εκτός των ωρών της εργασίας της. Εάν η κ. McIntyre συνέχιζε να αμείβεται από την Αρχή για ολόκληρο το 2025, η αμοιβή της θα έφτανε τις €500.000, ενώ σημαντικό πρόσθετο κόστος θα προέκυπτε και για το έτος 2026.

Δικηγόρος Χαρίλαος Χρυσάνθου – €269.579. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €115.142 και για το 2025 - €154.437.

Δικηγόρος Ορέστης Νικήτας - €250.098. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €116.595 και για το 2025 - €133.503.

Δικηγόρος Ανδρέας Ευθυμίου – €228.457. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €90.765 και για το 2025 - €137.692.

Στις πιο πάνω αμοιβές δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν κατά το 2026, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας του χρόνου. Όπως εκτιμάται, το συνολικό κόστος της έρευνας για το «Κράτος Μαφία» αγγίζει τα €2 εκατ.

Με βάση το πόρισμα των τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης, το οποίο υιοθετήθηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τέσσερις ποινικούς ανακριτές για να διερευνήσουν ενδεχόμενα αδικήματα διαφθοράς σε σχέση με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον Ρώσο ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, τον πρώην Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρη Σολομωνίδη, τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία και τον δικηγόρο Παναγιώτη Νεοκλέους, τον τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκο Ερωτοκρίτου, τον πρώην ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας Ιωάννη Σωτηριάδη, καθώς και τον επικοινωνιολόγο Ανδρέα Χατζηκυριάκο.

«The Land of Dreams»

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης της παράνομης ανάπτυξης «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διόρισε έναν λειτουργό επιθεώρησης.

Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Νίκος Γιαπανάς - €61.920. Για το 2024 η αμοιβή του ανήλθε στις €21.461 και για το 2025 στις €40.459.

Στην υπό αναφορά ανάπτυξη ανεγέρθηκαν και λειτουργούσαν για χρόνια παράνομες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας για την παραγωγή χαβιαριού, κέντρο αναψυχής και χώροι διαμονής επισκεπτών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η ανάπτυξη λάμβανε νερό από τον ποταμό Κούρη.

Με βάση το πόρισμα του κ. Γιαπανά, βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη ποινική έρευνα εναντίον του πρώην υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη και των πρώην διευθυντών του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας, Κώστα Χ’ Παναγιώτου και Λοΐζου Λοϊζίδη, αντίστοιχα.

Υπόθεση Κ. Παρμακλής

Ο νυν διευθυντής του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής, ερευνήθηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς με την προηγούμενη ιδιότητά του ως διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Οι καταγγελίες που ερευνήθηκαν αφορούσαν τέσσερις διαγωνισμούς, για τους οποίους διατυπώθηκαν από τον οικονομικό διευθυντή του οργανισμού ισχυρισμοί για παρατυπίες. Σε έναν από τους διαγωνισμούς, που αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, η σύμβαση κατακυρώθηκε σε εταιρεία της οποίας διευθυντής είναι πρώτος εξάδελφος της συζύγου του Παρμακλή. Ο τελευταίος θα έπρεπε να είχε αποκαλύψει τη συγγένεια και να εξαιρεθεί από τη διαδικασία.

Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέβαλε αμοιβές σε δύο λειτουργούς επιθεώρησης ως εξής:

Δικηγόρος Άννα Χρίστου - €56.277. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €33.441 και για το 2025 - €22.836.

Δικηγόρος Δημήτρης Καϊλής - €48.524. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €26.876 και για το έτος 2025 - €21.648.

Με βάση το πόρισμα των δύο λειτουργών επιθεώρησης διατάχθηκε ποινική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία καλείται να αποφασίσει κατά πόσον δικαιολογείται η άσκηση ποινικής δίωξης.

Υπόθεση Μ. Σιζόπουλου

Με βάση το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο βουλευτής και τέως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ελέγχθηκε ποινικά για απάτη, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και για συνωμοσία με σκοπό την καταδολίευση.

Η υπόθεση αφορά την πώληση εταιρείας στην οποία ο Μαρίνος Σιζόπουλος ήταν διευθυντής και μέτοχος μαζί με άλλους. Σύμφωνα με τα ευρήματα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, η εταιρεία πωλήθηκε έναντι €2.025.000, ωστόσο σε πλαστό συμβόλαιο δηλώθηκε ότι η τιμή πώλησης ανερχόταν στα €1.600.000, με σκοπό, σύμφωνα με το πόρισμα, να παραπλανηθούν οι αρμόδιες κρατικές αρχές και η τράπεζα στην οποία η εταιρεία διατηρούσε «κόκκινο» δάνειο.

Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέβαλε αμοιβές σε δύο λειτουργούς επιθεώρησης ως ακολούθως:

Πρώην Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου Σωτήρης Λιασίδης - €25.327. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €8.859 και για το 2025 - €16.468.

Δικηγόρος Νικόλας Π. Κωνσταντίνου - €24.320. Για το έτος 2024 έλαβε αμοιβή €6.894 και για το 2025 - €17.426.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για να αποφασιστεί κατά πόσο δικαιολογούνται ποινικές διώξεις.