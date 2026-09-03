Λεμεσός: Θρασύτατος κουκουλοφόρος «άνοιξε» περίπτερο με τροχό και άρπαξε ολόκληρο μηχάνημα – Καρέ-καρέ η δράση του (βίντεο)

Διάρρηξη και κλοπή σε περίπτερο στη Μισιαούλη & Καβάζογλου στη Λεμεσό καταγγέλλεται μέσω ανάρτησης σε ομάδα στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από βίντεο που φέρονται να καταγράφουν το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα τα ξημερώματα και απέσπασε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για συναλλαγές κινητής τηλεφωνίας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ανάρτηση, σημειώθηκε περίπου μεταξύ 5:00 και 5:30 το πρωί, όταν άγνωστο πρόσωπο φέρεται να έσπασε την πόρτα του περιπτέρου με τροχό και να εισήλθε στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια, φέρεται να έκλεψε μηχάνημα OTERO, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, χρησιμοποιείται για διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και συναλλαγών κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, το μηχάνημα εντοπίστηκε αργότερα σπασμένο στη Λεωφόρο Μακαρίου, αφού προηγουμένως αφαιρέθηκαν τα χρήματα που περιείχε.

Αναφορές και για άλλες απόπειρες

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ίδιο πρόσωπο επιχείρησε την ίδια νύχτα να κλέψει παρόμοια μηχανήματα και από άλλα περίπτερα ή σημεία.

Ως χαρακτηριστικό του προσώπου που εμφανίζεται στα βίντεο αναφέρεται τατουάζ στο αριστερό χέρι, ενώ εκφράζεται η εκτίμηση ότι το όχημά του ενδεχομένως να ήταν σταθμευμένο πίσω από το περίπτερο, σε μικρό δρόμο της περιοχής.

Μέσω της ανάρτησης καλούνται περίπτερα και καταστήματα που διαθέτουν αντίστοιχο μηχάνημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

Παράλληλα, όποιος διαθέτει πληροφορίες ή αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις στην περιοχή κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα καλείται να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Δείτε βίντεο: