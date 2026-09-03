Επίθεση Τουρκίας σε Ευρωκοινοβούλιο και ΕΕ για μνημείο στην Κύπρο: «Εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας»

Σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή πρόταση για χρηματοδότηση μνημείου που σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην Κύπρο. Η Άγκυρα κατηγορεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι υιοθετούν τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και τους χαρακτηρίζει «εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας».

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται σε γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027.

Όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, «η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη γνωμοδότησή της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027, συνέστησε τη διάθεση κονδυλίων σε ένα λεγόμενο μνημείο που θα κατασκευαστεί από την “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου”, (όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία) με στόχο τη συκοφαντία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει στη συνέχεια τη δική της θέση για τα γεγονότα του 1974, παρουσιάζοντας την τουρκική εισβολή ως «Ειρηνευτική Επιχείρηση».

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο το 1974, απέτρεψαν την εξόντωση του Τουρκοκυπριακού λαού και έφεραν ειρήνη σε ολόκληρο το νησί για πάνω από μισό αιώνα», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «οι ισχυρισμοί της ελληνοκυπριακής πλευράς διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα και πολιτικοποιούν το ζήτημα».

Πυρά κατά των ευρωπαϊκών θεσμών

Η Άγκυρα στρέφει στη συνέχεια τα πυρά της κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τα ότι δεν τηρούν ουδέτερη στάση στο Κυπριακό.

«Αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρεκκλίνοντας από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης, γίνονται εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας, υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ολοκληρώνει την ανακοίνωσή του με έκκληση προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να μην υιοθετούν, όπως υποστηρίζει, ενέργειες που απομακρύνουν την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται εργαλεία όσων με κάθε βήμα τους στοχεύουν στην απομάκρυνση της Τουρκίας από την ΕΕ».

Με πληροφορίες από protothema.gr