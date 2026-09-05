Kαινούργια θωρακισμένη λιμουζίνα στο Προεδρικό, με κόστος €595.000 - Απόρρητη επιστολή στη Βουλή για την αποδέσμευση κονδυλίου

Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του προς τη Βουλή ημερομηνίας 24/8/2026, την οποία διαβάθμισε ως «απόρρητη» (βλέπε φωτοαντίγραφο), ζητά την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €595.000 για την αγορά καινούργιας θωρακισμένης λιμουζίνας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πρόκειται για όχημα που θα διαθέτει τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τεχνολογίας. Η νέα θωρακισμένη λιμουζίνα θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, αλλά και για τη μεταφορά αρχηγών κρατών που επισκέπτονται την Κύπρο. Η απόφαση για την αγορά καινούργιας θωρακισμένης λιμουζίνας λήφθηκε από το Υπου...

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