«Δεν ήξερε», λέει ο Χριστοδουλίδης για τη θωρακισμένη λιμουζίνα: Βλέπει «εσκεμμένη διαρροή» από τη Βουλή με στόχο να πληγεί ο ίδιος

Στην πληροφορία για την πρόθεση αγοράς νέας θωρακισμένης λιμουζίνας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας «εσκεμμένη» τη διαρροή της σχετικής πληροφορίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εις γνώσιν του η εν λόγω αγορά και ότι στόχος ήταν να πληγεί ο ίδιος, παρόλο που η απόφαση για την αγορά καινούργιας θωρακισμένης λιμουζίνας λήφθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών (Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία), ενώ η κάλυψη του σχετικού κονδυλίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 16/7/2026.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Μένοικο, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την πρόθεση αγοράς της θωρακισμένης λιμουζίνας μόλις το πρωί, μέσω του Τύπου.

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον Τύπο για αυτή την πρόθεση να αγοραστεί. Δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο», είπε.

Όπως εξήγησε, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του Προέδρου δεν είναι απαραίτητο να είναι σε γνώση του ίδιου, καθώς οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.

«Κανένας Πρόεδρος δεν πρέπει να γνωρίζει για θέματα ασφάλειας, για θέματα πώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους αποφασίζουν να προχωρήσουν για να διασφαλίσουν κάποια θέματα», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε παράλληλα ότι αντίστοιχη πρακτική ακολουθείται και σε άλλες χώρες.

«Είμαι σίγουρος ότι ούτε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας γνωρίζει ούτε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ούτε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ούτε ο Πρόεδρος της Γαλλίας», είπε.

«Εσκεμμένα μια διαρροή από τη Βουλή»

Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση της πληροφορίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για σκόπιμη διαρροή.

«Σίγουρα έγινε εσκεμμένα μια διαρροή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εκεί ήταν ο αποδέκτης, όπως είδα σήμερα στα δημοσιεύματα, με στόχο να πλήξουν προφανώς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις, κατά την άποψή του, πλήττουν την αξιοπιστία του δημόσιου βίου.

«Το μήνυμά μου είναι ότι μέσα από τέτοιες κινήσεις πλήττουν την αξιοπιστία γενικότερα όλων εμάς που προσωρινά συμμετέχουμε στη δημόσια ζωή του τόπου», είπε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε, παράλληλα, ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται τελικά να έχουν αρνητικές συνέπειες για όσους τις αναλαμβάνουν.

«Αν θεωρούν κάποιοι ότι μέσα από τέτοιες διαρροές θα πετύχουν τους στόχους τους, είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο στο τέλος της ημέρας θα έχει αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς που είχαν την πρωτοβουλία να πράξουν κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη δική του στάση σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας και τη χρήση οχημάτων, φέρνοντας ως παράδειγμα περιστατικό κατά το οποίο χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο μαζί με τη μικρή του κόρη.

«Κάποια φορά χρησιμοποίησα το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο με τη μικρή μου θυγατέρα, ακριβώς γιατί ήθελα και εγώ ως πατέρας να έχω αυτή την προσωπική στιγμή και δέχτηκα σοβαρότατες παρατηρήσεις από αυτούς που είναι υπεύθυνοι όχι για την ασφάλεια του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά για την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε «λαϊκίστικες» τις προσεγγίσεις που, όπως είπε, επιχειρούν να πλήξουν τον Πρόεδρο σε ζητήματα ασφάλειας.

«Άρα, τέτοιου είδους λαϊκίστικες προσεγγίσεις στο τέλος της ημέρας έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτούς από τους οποίους γίνονται, για να πλήξουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», είπε.

«Πάνω από 30 αναβαθμίσεις» για την κυπριακή οικονομία

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη νέα αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από διεθνή οίκο αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι πλέον οι αναβαθμίσεις έχουν ξεπεράσει τις 30.

Όπως είπε, οι συνεχείς αναβαθμίσεις αποτελούν, κατά την άποψή του, επιβεβαίωση της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι για την κυβέρνηση η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε όφελος για την κοινωνία, μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος και των επενδύσεων στην υγεία, την παιδεία, τη στεγαστική πολιτική και το κράτος πρόνοιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φορολογική και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Στο επίκεντρο το Κυπριακό και το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο

Σε σχέση με τα έργα που έχουν ανακοινωθεί για τη Λευκωσία, ο Πρόεδρος συνέδεσε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να υπάρξει πολιτική απόφαση μέχρι το τέλος του 2026 για τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία, με πρώτο το Ταμείο Συνοχής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, στην Κύπρο αναλογεί ποσό που ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις εθνικές συνεισφορές το συνολικό ποσό για έργα την επόμενη επταετία αναμένεται να ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα, όπως είπε, θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027.

Έτοιμη η ελληνοκυπριακή πλευρά για διευρυμένη διάσκεψη

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η πλευρά μας ευελπιστεί να είναι έτοιμο το έγγραφο των συγκλίσεων μέχρι την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ολγκίν.

Όπως εξήγησε, το έγγραφο θα πρέπει να δοθεί στις δύο πλευρές και στις εγγυήτριες δυνάμεις, ώστε, εφόσον υπάρξει συμφωνία, να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να πραγματοποιηθεί διευρυμένη διάσκεψη.

Στόχος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, είναι μέσα από τη διάσκεψη να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των συγκλίσεων και η διαπραγμάτευση να επικεντρωθεί στα σημεία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι αναμένεται συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μέσα στην εβδομάδα, ενώ έκανε λόγο για σημαντικό βαθμό συναντίληψης σε θέματα ουσίας και μεθοδολογίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διμερή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Είμαστε έτοιμοι από δικής μας πλευράς και ελπίζω να υπάρξει η ίδια πολιτική βούληση, η ίδια θετική ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», ανέφερε.

Τριμερής Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν

Αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν, ο Πρόεδρος τη χαρακτήρισε σημαντική.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, στην ατζέντα θα βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι παράλληλα να συμβάλουν οι τρεις χώρες στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη δεύτερη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη του Κόλπου, η οποία έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Σαουδική Αραβία, δηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο θα συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας, απάντησε ότι «σίγουρα όλες οι εξελίξεις στην περιοχή θα συζητηθούν».