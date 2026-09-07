Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Σε διαθεσιμότητα 45χρονος αστυνομικός με οδηγία Αρνατούτη - Διερευνάται για κλοπή και άλλα αδικήματα
| Κύπρος

Σε διαθεσιμότητα 45χρονος αστυνομικός με οδηγία Αρνατούτη - Διερευνάται για κλοπή και άλλα αδικήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διερευνάται, μεταξύ άλλων, υπόθεση κλοπής ηλεκτρικού σκούτερ που είχε κατασχεθεί ως τεκμήριο και φυλασσόταν σε αστυνομικό σταθμό της Λεμεσού – Συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε σήμερα, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Θεμιστού Αρναούτη, μέλος της Αστυνομίας ηλικίας 45 ετών, εναντίον του οποίου διερευνάται υπόθεση που αφορά, μεταξύ άλλων, την κλοπή ηλεκτρικού σκούτερ το οποίο φέρεται να είχε κατασχεθεί ως τεκμήριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του μέλους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, καθώς και κλοπή.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λεμεσό.

Το σκούτερ φυλασσόταν σε αστυνομικό σταθμό

Η υπόθεση αφορά ηλεκτρικό σκούτερ, το οποίο είχε κατασχεθεί ως τεκμήριο σε άλλη υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το σκούτερ φυλασσόταν σε αστυνομικό σταθμό της Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί, με αποτέλεσμα να τεθεί στο μικροσκόπιο 45χρονος αστυνομικός, τον οποίο τελικά συνέλαβαν συνάδελφοί του στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα