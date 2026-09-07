Σε διαθεσιμότητα 45χρονος αστυνομικός με οδηγία Αρνατούτη - Διερευνάται για κλοπή και άλλα αδικήματα

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε σήμερα, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Θεμιστού Αρναούτη, μέλος της Αστυνομίας ηλικίας 45 ετών, εναντίον του οποίου διερευνάται υπόθεση που αφορά, μεταξύ άλλων, την κλοπή ηλεκτρικού σκούτερ το οποίο φέρεται να είχε κατασχεθεί ως τεκμήριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του μέλους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, καθώς και κλοπή.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λεμεσό.

Το σκούτερ φυλασσόταν σε αστυνομικό σταθμό

Η υπόθεση αφορά ηλεκτρικό σκούτερ, το οποίο είχε κατασχεθεί ως τεκμήριο σε άλλη υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το σκούτερ φυλασσόταν σε αστυνομικό σταθμό της Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί, με αποτέλεσμα να τεθεί στο μικροσκόπιο 45χρονος αστυνομικός, τον οποίο τελικά συνέλαβαν συνάδελφοί του στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.