Αβέρωφ: «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε» - Αιχμές για την προεδρική λιμουζίνα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Αβέρωφ Νεοφύτου, συνδέοντας ωστόσο οποιαδήποτε απόφασή του με την πορεία του Κυπριακού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι δεν έχει λάβει απόφαση, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει η εξέλιξη που αναμένει στο Κυπριακό, θα εξετάσει «με πολύ, πολύ σοβαρότητα» το ενδεχόμενο υποψηφιότητας.

Ο κ. Νεοφύτου τοποθετήθηκε παράλληλα για τον ΔΗΣΥ, τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας σε προηγούμενες εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και για την υπόθεση της νέας προεδρικής λιμουζίνας, ασκώντας κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Θα το εξετάσω με πολύ, πολύ σοβαρότητα»

Ερωτηθείς εάν, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στο Κυπριακό, θα τον ενδιέφερε η Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο «με πολύ, πολύ σοβαρότητα».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι στις προηγούμενες Προεδρικές εκλογές ο κυπριακός λαός δεν τον επέλεξε, απάντησε ότι, εάν αποφασίσει να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία, «θα το κρίνει ο λαός».

Παράλληλα, επικαλέστηκε το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε.»

Η προϋπόθεση του Κυπριακού

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ συνέδεσε ευθέως τις πολιτικές του αποφάσεις με τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, εάν υπάρξει υπογεγραμμένη στρατηγική συμφωνία που να οδηγεί σε προοπτική λύσης του Κυπριακού, θα σταθεί στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Εάν θα υπογραφεί αυτή η στρατηγική συμφωνία για να έχουμε μια λύση του Κυπριακού μετά από 52 και πλέον χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής, θα σταθούμε δίπλα από τον Πρόεδρο», ανέφερε.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, ο καθένας θα λάβει τις αποφάσεις του.

Ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε παράλληλα ότι η κυπριακή κοινωνία έχει συνηθίσει το status quo, τόσο στο Κυπριακό όσο και στα ζητήματα της καθημερινότητας, και εμφανίζεται διστακτική απέναντι σε αλλαγές.

«Προτιμούμε το χάος που ζούμε παρά ένα αύριο καλύτερο μέσα από μια αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για τον ΔΗΣΥ και οι αναφορές στα λάθη του παρελθόντος

Σε σχέση με τις πολιτικές ευθύνες για προηγούμενες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει αυτοκριτική από την κυπριακή πολιτική ηγεσία.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο 2004 και στο γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά απέρριψε το σχέδιο Ανάν, υποστηρίζοντας ότι η ιστορική αποτίμηση των γεγονότων δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην τουρκική αδιαλλαξία.

«Εάν θεωρούμε ότι δεν κάναμε λάθη από το 1960 μέχρι σήμερα, στο εθνικό ζήτημα θεωρώ ότι λίγες πιθανότητες έχουμε να διορθωθούμε», ανέφερε.

Μάλιστα, έκανε και προσωπική αυτοκριτική για την περίοδο της οικονομικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας «μεγάλο λάθος» τη στάση αποχής που τήρησε ο ίδιος και η παράταξή του στην πρώτη ψηφοφορία για το κούρεμα των καταθέσεων.

Αιχμές για Χριστοδουλίδη με αφορμή τη λιμουζίνα

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση της αγοράς νέας προεδρικής λιμουζίνας, κόστους περίπου €600.000, και τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι δεν γνώριζε για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο κ. Νεοφύτου έθεσε ζήτημα πολιτικής λογοδοσίας, σημειώνοντας ότι «τίποτα δεν πάει στη Βουλή χωρίς να περάσει πρώτα από το Υπουργικό Συμβούλιο».

«Σε μια Δημοκρατία ανέμενα ότι ο Πρόεδρός μου, που κυβερνά τη χώρα, να ήξερε αυτό που γνωρίζει ένα παιδί 13 χρόνων στο πρώτο μάθημα πολιτικής αγωγής», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο ζήτημα το θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρό, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας έκριναν αναγκαία την αγορά του οχήματος.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ έδωσε ευρύτερη διάσταση στη συζήτηση για τη λιμουζίνα, υποστηρίζοντας ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι οφείλουν να διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με βάση αρχές λογοδοσίας.

Όπως είπε, όταν γίνεται λόγος για δημόσιο χρήμα, πρόκειται ουσιαστικά για τους φόρους των πολιτών, αλλά και για δανεισμό του κράτους, τον οποίο θα κληθούν να αποπληρώσουν οι επόμενες γενιές.