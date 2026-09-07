Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: Τι προνοεί η νέα μεταρρύθμιση για το επίδομα τέκνου και ποιους περιλαμβάνει

Ανάσα για χιλιάδες οικογένειες αναμένεται να είναι η νέα μεταρρύθμιση που προωθεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου. Το νομοσχέδιο προβλέπει ριζικές αλλαγές σε τρεις πυλώνες, με επίκεντρο την αύξηση των δικαιούχων και την αύξηση του ποσού σε κάθε δικαιούχο. Παράλληλα, το επίδομα δεν θα αποκόπτεται αμέσως, σε περίπτωση αύξησης του δικαιούχου.

Βέβαια, οι αλλαγές προγραμματίζονται να εφαρμοστούν από το 2027, αφού πρώτα περάσουν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως τόνισε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων του Υφυπουργείου, Φανός Κουρουφέξης, πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο πρέπει πρωτίστως να συζητηθεί και να εγκριθεί από το νομοθετικό σώμα.

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει η μεταρρύθμιση, δήλωσε ο κ. Κουρουφέξης, είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά περίπου 40% και έχει ως ακολούθως για την κάθε οικογένεια:

Για ένα παιδί: από €49.000 αυξάνεται σε €69.000

Για δύο παιδιά: από €59.000 αυξάνεται σε €74.000

Για τρία παιδιά, από €64.000 αυξάνεται σε €90.000

Για τέσσερα παιδιά: από €69.000 αυξάνεται σε €100.000.

Όπως πληροφορήθηκε ο «Π», μέχρι στιγμής το επίδομα τέκνου λαμβάνουν 50.000 οικογένειες, ενώ με τη νέα μεταρρύθμιση αναμένεται να επωφεληθούν επιπλέον 17.000 οικογένειες, με το Υφυπουργείο να δηλώνει πανέτοιμο για την εφαρμογή του νέου μέτρου.

Αύξηση του ύψους του επιδόματος

Όσον αφορά το ίδιο το ποσό, προβλέπεται και η αύξηση του από 5% έως και 10% ετησίως, για χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα αντίστοιχα. Σύμφωνα με σχετικό παράδειγμα του κ. Κουρουφέξη, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και χαμηλό εισόδημα μπορεί να πάρει ετήσια αύξηση που προσεγγίζει τα €800, ενώ οικογένεια με ένα παιδί θα πάρει 60€ επιπλέον. Ενδεικτικά, το επίδομα τέκνου για μια οικογένεια με ένα παιδί και εισοδήματα κάτω του φορολογητέου (€22.000) δικαιούται σήμερα €600 το χρόνο.

Διορθώνεται μια παλιά αδικία

Ο τρίτος πυλώνας έρχεται να «διορθώσει αδικίες», αφού μέχρι σήμερα αν κάποιος δικαιούχος ξεπερνούσε το εισοδηματικό όριο ακόμη και για μικρό ποσό, μπορούσε να χάσει ολόκληρο το επίδομα. Με τη νέα ρύθμιση, το επίδομα να μειώνεται σταδιακά με συγκεκριμένο συντελεστή. Επιπρόσθετα, θα παραμένουν δικαιούχοι και άλλων συνδεδεμένων παροχών, όπως το επίδομα νηπιαγωγείου.

Μήνυμα του Κράτους προς τις πολύτεκνες οικογένειες

Οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω, από την άλλη, λαμβάνουν κανονικά τα επιδόματα τέκνου και νηπιαγωγείου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ήδη από πέρσι, ακόμα και αν τα εισοδήματα τους είναι υψηλά. «Είναι επιλογή του Κράτους», δήλωσε ο κ. Κουρουφέξης, διευκρινίζοντας πως τέτοιες οικογένειες δεν είναι πολλές και αποτελεί ένα μήνυμα του Κράτους προς αυτές τις οικογένειες ότι αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους στην κοινωνία.