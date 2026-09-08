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Μπαράζ διαρρήξεων στη Λευκωσία: 17χρονος υπό οκταήμερη κράτηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι υποθέσεις αφορούν πέντε φαρμακεία, περίπτερο, mini market, φρουταρία, πρατήριο βενζίνης, εστιατόριο και καφετέρια, στις περιοχές Πέρα Χωριού Νήσου και Αγίας Βαρβάρας.

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με έντεκα υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι υποθέσεις αφορούν πέντε φαρμακεία, περίπτερο, mini market, φρουταρία, πρατήριο βενζίνης, εστιατόριο και καφετέρια, στις περιοχές Πέρα Χωριού Νήσου και Αγίας Βαρβάρας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι δράστες έσπασαν με πέτρες τις γυάλινες εισόδους των υποστατικών και έκλεψαν από τις ταμειακές μηχανές συνολικά περίπου €5.900.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εντοπίστηκαν σε σημεία στο Δάλι και την Αγία Βαρβάρα τρεις κατεστραμμένες ταμειακές μηχανές, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Από τις σκηνές παραλήφθηκαν επίσης τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Τις υποθέσεις διερευνούν το Κλιμάκιο Διερεύνησης Σοβαρού Εγκλήματος και Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού.

 

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